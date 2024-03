Veinte meses después... ahora el cristal no encaja en la torre de control de Lavacolla

El intento de reemplazar el panel de cristal dañado durante 20 meses en la torre de control del aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago ha resultado un fracaso: el nuevo panel no se ajusta a las medidas. Tras una espera de casi dos años, desde que estalló en junio de 2022, este jueves se llevaba a cabo un operativo para instalar un nuevo panel. Sin embargo, la instalación del cristal no logró solucionar el problema, ya que el nuevo panel no encaja en el hueco del ventanal de la torre, como confirma Susana Romero, portavoz de los controladores aéreos de Lavacolla que culpa a la privatización de AENA de esta situación de dejadez continuada.

"Xusto onde está situado o cristal danado afecta á visibilidade da cabeceira norte e da saída de pista e, en días coma hoxe non, pero cando hai néboa ou está nubrado non se ve nada", explica Romero acerca de la importancia de esta incidencia. "Cando procederon finalmente á adxudicación para repoñer o cristal, penso que a unha empresa de Sevilla, viñeron os operarios facer as medicións e tivemos que abandonar a torre, coas molestias que iso ocasiona no tráfico aéreo posto que na torre de continxencia non contamos con radar, o que complica a nosa actividade".

Ahora tendrán que volver a tomar las medidas, pero desde el servicio de controladores desconocen cuándo será. "Estamos valorando pedir responsabilidades", asegura Susana Romero, que se muestra indignada con el trabajo chapucero para reponer un cristal en un servicio esencial y que complica la visibilidad imprescindible desde la torre de control del aeródromo santiagués.