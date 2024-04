Los Bomberos de Santiago prevén una “explosión” de nidos de velutina en pocas semanas: retiraron 676 en 2023

Los Bomberos de Santiago prevén una “explosión” de nidos de velutina después de Semana Santa. El inicio de la primavera y la subida de temperaturas provocarán que esta especie invasora comience a asentarse en zonas donde los avisperos son visibles, no distinguiendo entre zona rural o urbana. Ángel González, técnico de prevención y seguridad operativa de los Bomberos, explica que en el parque de Santiago ya están preparados para hacer frente a una nueva plaga de esta especie exótica invasora. El año pasado retiraron nada menos que 676 nidos en el municipio de Santiago, una cifra similar a la de 2022, cuando los Bomberos de Santiago fumigaron 654 nidos de velutina.

“Despois da Semana Santa, cando empece a despertar a primavera e as temperaturas mínimas estén por riba dos 10 graos centrígados, producirase a típica explosión de niños”, explica el bombero, antes de apuntar que en el parque de extinción de incendios “temos persoal formado na eliminación dos panales”. El servicio de extinción de incendios compostelano trabaja en colaboración con la empresa pública Seaga. “Habitualmente recibimos o aviso a través do 112 ou o 012, e o que facemos en primeiro lugar é acudir ao lugar referido para comprobar cal é a situación do niños”, apunta González sobre el protocolo a seguir.

El experto señala que, aunque a priori da la impresión de que se trata de una actuación sencilla, “a retirada destes niños xera moito risco para nós, porque é un traballo que se fai en vertical; é dicir, en altura, polo que sempre hai un risco maior”. Una vez que los bomberos saben en qué lugar se encuentra el avispero, los efectivos preparan el equipo necesario para retirarlo. Casi siempre hay que acudir con un camión escalera, y también son necesarios trajes de protección especiales, mucho más gruesos que los que utilizan los apicultores, puesto que el aguijón de la avispa asiática es capaz de atravesar telas muy resistentes y gruesas.

Los bomberos tienen que tener claro antes de actuar que se trata de un nido de velutina y no de un enjambre de abejas, puesto que en este caso el protocolo es diferente. Cuando se trata de abejas autóctonas también acude al lugar un apicultor que se encarga de recoger la colmena para trasladarla a otro sitio. Cuando se encuentran ante velutinas se procede a inyectar varios insecticidas en la colmena para matar a las avispas, antes de la retirada del nido, que se puede localizar en copas de árboles, en tejados de edificios o en cualquier otro punto, pero siempre en altura.

González indica que la avispa asiática “é un insecto que se disemina moito e que xa non só aniña en zonas rurais senón que tamén se instala en zonas urbanas, sempre que haxa alimento”. Al respecto, el bombero de Santiago apunta que, “aínda que no rural retíranse moitos niños, no centro da cidade aparecen moitos máis dos que pensa a xente”.

Una avispa velutina posada en un tronco / Cedida

Casi dos millones de euros para combatir la invasión

La Xunta ha vuelto a encomendar esta año a la empresa pública Seaga la retirada y destrucción de los nidos de velutina que se localicen en los 311 concellos adheridos, entre los que se encuentra Santiago, al convenio para la realización centralizada de estas labores. En concreto, destinará 1,7 millones de euros con cargo a los presupuestos de este año, según recoge una resolución del Diario Oficial de Galicia (DOG).

Con ese montante, Seaga se encargará por quinto año consecutivo de la gestión de avisos de presencia de nidos de avispa asiática, tal y como establece el programa gallego de vigilancia y control de esta especie. El periodo de vigencia de este cometido abarcará hasta el 30 de diciembre de 2024.

La problemática de la presencia de nidos de velutina sigue aumentando, y Galicia registró un total de 56.500 avisos por presencia de nidos el último año, lo que significa un 40 % en comparación con 2022. De hecho, según el balance de los datos de la Xunta, el operativo de Seaga retiró o neutralizó en 2023 un total de 29.500 nidos de velutina. Fueron neutralizados o retirados nidos en A Coruña (12.294), seguida de Pontevedra (8.800), otros 3.707 se encontraron en la ciudad de Ourense y provincia, y en Lugo localizaron 4.638.

La Xunta también trabaja en un plan de choque en el marco de la lucha contra la avispa velutina que permitirá adelantar la retirada de nidos, además de incidir en la divulgación, formación e investigación. Entre las medidas previstas figura el adelanto de la retirada de los nidos, con una campaña especial de actuación sobre los primarios, que son los primeros en aparecer, y evitar así su expansión. Se realizará también un trampeo organizado, selectivo y geolocalizado, avalado por técnicos y especialistas coordinados por científicos e investigadores, dándole así respuesta a una de las principales demandas de los colectivos afectados por la avispa velutina.

Nuevas actividades de formación, información y divulgación entre efectivos

El plan diseñado prevé además acciones de formación, información y divulgación entre los efectivos que trabajan en la lucha contra la especie, los profesionales afectados y el conjunto de la población. A mayores, se impulsará la investigación científica para determinar el método de lucha biológica más acomodado para evitar la propagación.

La iniciativa permitirá agilizar las actuaciones en la lucha contra la avispa velutina, al tiempo que se refuerza la coordinación en los trabajos y la sensibilización social ante la problemática que produce la especie en el territorio. La Xunta de Galicia cuenta ya desde 2020 con un plan centralizado de lucha contra la avispa velutina y de forma coordinada con los ayuntamientos —están adheridos prácticamente la totalidad, con un total de 311 municipios gallegos— ofreciendo una solución homogénea en la retirada y neutralización de los nidos a través de la empresa pública Seaga, con el objetivo de reducir la presencia de esta especie invasora. Además, se puso a disposición de la ciudadanía la línea específica del Teléfono de Atención e Información 012 para comunicar la presencia de nidos.

El plan de lucha contra la avispa velutina avanza cada año con la implantación de nuevas tecnologías para habilitar nuevas formas de contacto con la ciudadanía complementarias a las llamadas. Por ejemplo, la aplicación Controlvelutina, que los efectivos de Seaga emplean para gestionar los avisos introduciendo en tiempo real los datos de geolocalización y fotografías del nido, las observaciones de cada caso y el resultado final.

Suscríbete para seguir leyendo