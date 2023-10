La presencia de avispa asiática provoca importantes efectos negativos no solo entre las colonias de abejas, sino también en las de otras especies de insectos polinizadores, independientemente del mayor o menor grado de éxito de su actividad predadora. Así se constata en el artículo "Quantifying the impact of an invasive Hornet on Bombus terrestris Colonies", incluido en el último número de la revista Communications biology, editada por Nature, en el que se recogen los resultados de la investigación sobre la convivencia entre estos dos heminópteros realizado en una docena de localizaciones de Galicia y en el que, entre otros, participaron los investigadores del CIMUS de la USC Xulio Maside, Damian Da Silva Martis y Carolina Bartolomé.

Dos mil nidos de velutina se han retirado o neutralizado en lo que va de año en Galicia El trabajo liderado por el investigador británico Thomas El'Shea-Wheller, de la University of Exeter, aborda las repercusiones que provoca la velutina en otras colonias de insectos distintas a las abejas melíferas, al margen de la propia acción predadora. De hecho, para la realización de este experimento, los investigadores se decantaron por el abejorro (Bombus terrestris), una especie de insecto himenóptero que demostró contar con buenas habilidades para defenderse de la avispa asiática, aunque eso no fue suficiente para liberarse de las consecuencias negativas derivadas de esta situación de acoso. El abejorro sabe defenderse de la velutina La diferencia de la mayoría de los estudios ya publicados sobre la velutina, la investigación recogida en Communication biology pone el foco en la amenaza real que representa la avispa asiática para una gran variedad de especies polinizadoras, y no solo en la mortalidad que provocan sus ataques en las poblaciones de abejas melíferas, destaca Maside. Para la realización de este estudio, en el que la USC tuvo una participación activa en las labores de análisis, los investigadores del CiMUS soltaron varias colonias de abejorro en una docena de enclaves de la provincia de Pontevedra, donde también colocaron cámaras de vídeo, a través de las que pudieron visualizar el comportamiento y las reacciones de los abejorros ante ataques de avispas asiáticas o, simplemente, cuando estas se encontraban a su alrededor. Las imágenes captadas dejan constancia de las eficaces estrategias defensivas de los abejorros frente a la avispa velutina, señala Maside, para luego añadir que nada más percibir la presencia de la avispa asiática, el abejorro se enrosca a manera de bollo y dejara caer al suelo, lo que provoca que el depredador abandone su ataque. Afecta a su salud y reduce las colonias La fuerte capacidad de resiliencia de los abejorros frente a la velutina explica el reducido número de ejemplares de este himenóptero capturados por la avispa asiática, que se alimenta de este y de otras muchas especies de insectos. Aun así, a pesar del reducido número de abejorros muertos a causa de la acción de las velutinas, el trabajo de experimentación desarrollado en el marco de este estudio sirvió para comprobar otros de los múltiples efectos negativos que provoca la velutina en las poblaciones de insectos polinizadores, ya que la presencia de este depredador afecta su salud y también se traduce de una merma del número de individuos que conforman sus colonias. Como relata Xulio Maside los resultados alcanzados en el estudio ahora publicado por la editorial Nature revelan que el impacto negativo que provoca la Vespa asiática sobre las poblaciones de insectos polinizadores se traduce en múltiples consecuencias y tiene unos efectos muy superiores a los sospechados hasta ahora. Esta realidad, que afecta cada vez a más territorios de todo el mundo, a los que se expandió la Vespa velutina, adquiere se cabe una mayor relevancia en el actual contexto de grave decadencia de las poblaciones de insectos polinizadores, señala Maside, que considera que la progresiva desaparición de estos insectos es consecuencia directa de la actividad humana (agricultura extensiva, pesticidas, destrucción de hábitats…) y también se debe, aunque de manera indirecta, a los efectos del cambio climático.