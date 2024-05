El nuevo director xeral equipara la violencia de género a “un problema de salud pública”

El nuevo director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, tomó el martes posesión de su cargo. Lo hizo bajo el compromiso de poner todo su esfuerzo en combatir lo que ha definido en primer término de “lacra social”, antes de equipararlo a un “problema de salud pública” que afecta no solo a las mujeres que sufren a las agresiones, sino también a sus hijas e hijos y “que conviven en ese clima de temor y desasosiego y propicia que desarrollen roles de género, de agresividad y subordinación”.

Barba, que hasta ahora era magistrado del Juzgado de Violencia de Género número 1 de A Coruña, juró su cargo apostando por combatir la violencia de género, como “servidores públicos”, de forma frontal.

Junto a Barba tomó también posesión de su cargo como directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, licenciada en Xornalismo y hasta ahora responsable de redes sociales de la Presidencia. “Quiero seguir mejorando el legado de muchas mujeres, me pongo a trabajar y a disposición para que no haya ningún paso atrás. Esto no puede parar porque las medidas nunca van a ser suficientes. Quiero que todas las mujeres y niñas se sientan representadas. Lo haremos juntas”, resaltó durante su discurso.

En el acto también tomo la palabra la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, quien defendió la decisión de Rueda de dividir en dos direcciones xerais la anterior Secretaría. “Seguiremos trabajando para que Galicia sea una tierra más diversa, más igualitaria y más plural”, concluyó.

Una decisión “equivocada” para el PSdeG

Para el PSdeG la decisión de la Xunta de convertir la antigua Secretaría Xeral de Igualdade en dos direcciones xerales es “equivocada”. En palabras de su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, estas cuestiones “deben formar parte del mismo cuerpo administrativo y no diluirse en dos direcciones xerais”. En este sentido, indicó, además, que la igualdad también es “un pilar fundamental de la regeneración democrática”.