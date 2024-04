Rueda, no CiQUS: "O desafío é reter talento investigador propio ofrecendo oportunidades”

“Nesta lexislatura vai haber unha clara aposta pola ciencia e a investigación na Universidade para repercutir no benestar de Galicia”. Con estas palabras agradeceu o director científico do CiQUS (Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares), José Luis Mascareñas, a visita ao centro durante esta mañá do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen estivo acompañado polo reitor da USC, Antonio López.

Tamén participaron no encontro a vicerreitora de Política Científica, Pilar Bermejo, e o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; así como Mascareñas e a directora adxunta, Dolores Pérez Meiras.

O reitor da USC, Antonio López, puxo en valor o feito de que no novo organigrama da Xunta se integrara na Consellería de Educación a parte de Ciencia e Innovación. “A investigación que facemos nas universidades galegas é mais do 70% de toda a investigación do país”, manifestou tras a visita aos distintos laboratorios do CiQUS. López reflexou que “é imprescinble darlle estructura á investigación que facemos” e para iso necesítanse centros como o CiQUS “un referente” ao ser o primeiro da USC.

En palabras do reitor, é preciso un financiamento para a investigación de “carácter estructural e basal”.

Pola súa banda o presidente da Xunta declarou que agarda que esta sexa unha lexislatura “onde poidamos demostrar a aposta pola investigación”. Rueda afirmou que en Galicia “faise investigación excelente con excelentes investigadores e somos capaces de captar talento de fóra”. O reto está en intentar reter o propio “ofrecendo oportunidades”.

Rueda incidiu en que “en Galicia faise investigación de primeiro nivel e hai que poñer os medios para que isto vaia a máis”. Aposta por darlle estabilidade aos investigadores, o que nunha parte vai depender de financiamento externo. “Dende a Administración autonómica temos que cumprir porque un país que adica cartos á investigación vai progresar e ter resultados inmediatos”, dixo.

Para rematar a súa intervención, Rueda anunciou que no Consello do vindeiro luns renovarase o convenio co CiQUS.