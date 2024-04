Comienza en el Monte do Gozo el montaje del escenario principal del O Son do Camiño

El montaje del escenario principal y la delimitación del perímetro para el festival O Son do Camiño 2024, que se llevará a cabo en el auditorio del Monte do Gozo de Santiago del jueves 30 de mayo al sábado 1 de junio, ha dado comienzo. Aunque aún queda un mes para el evento, ya se trabaja intensamente en los preparativos con la instalación del escenario principal, la distribución de las barras y el vallado del área del auditorio que dará cabida al festival.

El anuncio oficial del cartel de conciertos del festival O Son do Camiño 2024 se hizo público tras una filtración previa del cantante Jared Leto, líder del grupo estadounidense de rock 30 Seconds to Mars, quien compartió en Instagram una foto con los nombres de los artistas que encabezarán el evento.

Green Day, Pet Shop Boys, J Balvin, Myke Towers y 30 Seconds to Mars han sido confirmados como las estrellas principales de este espectáculo musical. En total, más de 40 artistas actuarán en los tres grandes escenarios, consolidando a O Son do Camiño como uno de los festivales más importantes de España y Europa.

Perímetro vallado para el festival O Son do Camiño 2024 en O Monte do Gozo / ECG

Además de estas figuras internacionales, el cartel del festival O Son do Camiño 2024 también incluye propuestas de la escena musical gallega como Baiucao las bandas emergentes Monoulious DOP y Maryland, entusiasmadas por formar parte de este evento de gran magnitud y destacando la importancia de tener un espacio en un festival nacional de este calibre.

En cuanto a la programación del festival, se espera una gran variedad de actuaciones distribuidas en tres jornadas. La organización ha destacado también el enfoque especial en la música electrónica, con la presentación de 17 sesiones de DJs en un escenario dedicado a este género.

Entradas disponibles para O Son do Camiño 2024

Una de las novedades más destacadas de esta edición es el enfoque en la accesibilidad del festival, con la inclusión de dispositivos como "mochilas vibratorias y petacas FM" para personas sordas, permitiendo una experiencia más inclusiva para todos los asistentes.

Con una demanda abrumadora que agotó los abonos en tiempo récord, quedan todavía los últimos abonos y entradas para el festival O Son do Camiño 2024 que pueden adquirirse en la web oficial del festival. Los abonos de tres días se venden hoy a 139 euros más gastos, 20 para los menores de 8 años. Además, quedan entradas de día a 69 euros más gastos de gestión para ver a The Pet Shop Boys y Myke Towers el viernes o a Thirty Seconds To Mars, Melendi, Tom Odell y Rels B el sábado.

Están agotadas las del jueves, cuando actúa Green Day, la banda estadounidense de punk rock que fue la primera confirmación de esta edición del festival y que según la organización promete ser la actuación “más grande y exitosa de la existencia del evento hasta el día de hoy". Santiago será también la primera fecha de la gira europea de la banda, una de las más cotizadas del planeta, que solo hará esta y otra parada en toda España.

Recarga de la pulsera cashless

El festival ya ha puesto en marcha la recarga de las tarjetas cashless para evitar colas en los puntos físicos durante el festival. Además, si la recarga se efectúa antes del festival, tras crear una cuenta en https://osondocamino.es/cashless/, pueden obtenerse saldos promocionales extra no reembolsables. Estos saldos promocionales (5, 10, 15 o 20€) se pueden utilizar solo en las barras de bebidas del festival, una vez agotado el saldo recargado (50, 100, 150 o 200€). Una vez finalizado el festival, podrá solicitarse la devolución gratuita del saldo restante en la pulsera, excepto el saldo promocional.

Zona de descanso y glamping

En el Monte do Gozo ya han comenzado los preparativos para la celebración del O Son do Camiño / ECG

El festival O Son Do Camiño 2024 ofrece también una zona de descanso con comodidades para los asistentes. Con acceso las 24 horas, servicio de recepción e información continua, así como seguridad privada, los festivaleros pueden disfrutar de duchas y un bar. Se proporcionan enchufes para recargar dispositivos electrónicos, aunque este servicio no está incluido en el precio de la entrada.

Cartel por días de O Son do Camiño 2024 / cedida

Cada parcela individual en la zona de descanso tiene dimensiones de 3x1 metros y un precio de 29 euros más gastos de gestión por persona. Se requiere un abono o entrada diaria para el festival para poder acceder a esta zona de descanso. Con tres formatos, O Son do Camiño ofrece además la opción de glampling con tiendas ya montadas en tres formatos (easy tent, deluxe individual y deluxe doble) para una o dos personas.

Con el respaldo de la Xunta de Galicia y producción de las empresas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, así como el patrocinio principal de Estrella Galicia, el festival promete superar expectativas y convertir a Santiago en la capital de la música en vivo durante tres días llenos de ritmos y emociones.