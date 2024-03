O Son do Camiño pone a la venta las entradas diarias: este es el día más caro del festival

Tras conocer el cartel por días de O Son do Camiño, que ha sumado nuevas caras del panorama musical actual como Icona Pop, Recycled J o el dj compostelano Kike Varela, la organización del festival pone a la venta las entradas diarias.

La nueva edición de O Son do Camiño, que tendrá lugar entre los próximos 30 de mayo y 1 de junio en el Monte do Gozo, agotó sus primeros abonos en apenas unas horas. Ante la gran demanda, la organización sorprendía hace unos días con una última tanda de abonos a 139 euros. Ahora es el turno de uno de los momentos más esperados: las entradas diarias.

Precio de las entradas diarias

Los abonos diarios salen a la venta este jueves, 14 de marzo, a partir de las 13:00 horas en la web oficial del festival.

El precio por día varía en esta edición, siendo más caro el jueves 30 de mayo, con entradas desde 79 euros más gastos, mientras que los dos días siguientes el precio se mantiene en 69 euros más gastos.

Probablemente la diferencia de diez euros del primer día se deba a su cabeza de cartel: Green Day. Sin duda, la gran apuesta de O Son do Camiño para este 2024.

Green Day, la gran apuesta

Precisamente esta banda estadounidense de punk rock fue la primera confirmación de esta edición del festival, que promete ser la “más grande y exitosa de la existencia del evento hasta día de hoy".

Es una de las bandas de rock americano más grandes de la historia y los que asistan al Monte do Gozo podrán disfrutar de un concierto de más de dos horas de duración.

Santiago será también la primera fecha de la gira europea de la banda, que solo hará esta y otra parada en toda España.

Sin duda, una visita muy esperada para todos sus fans, que han tenido que esperar siete largos años desde la última visita a un festival de nuestro país por parte de Billie Joe y los suyos.

La banda, que recientemente publicaba su nuevo singleThe American Dream Is Killing Me, dará en el Monte do Gozo uno de los espectáculos en directo más demandados en todo el planeta. ¿Te lo vas a perder?