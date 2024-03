O Son do Camiño sorprende con una última tanda de abonos: todo lo que debes saber para comprarlos

La semana pasada O Son do Camiño sorprendía con la noticia del lanzamiento de más abonos para el festival, que se desarrollará entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 2024 en el Monte do Gozo.

De esta forma, "debido a ajustes de producción", el último cupo limitado de abonos saldrá a la venta este miércoles, 6 de marzo a las 13:00 horas. Así lo ha anunciado la organización del popular festival a través de sus redes sociales.

A pesar de desconocer el número de entradas que se pondrán a la venta, esta es la última oportunidad para aquellos que no pudieron hacerse con la entrada en anteriores tandas. Cabe recordar que O Son do Camiño ha alcanzado un nuevo récord en esta edición, incluso antes de llevarse a cabo, al agotar sus 30.000 primeros abonos en menos de dos horas.

Esto es todo lo que debes saber para no quedarte sin las últimas entradas.

Cúando salen las entradas

Los últimos abonos salen a la venta este miércoles, 6 de marzo, a partir de las 13:00 horas.

Dónde comprar los abonos

La única web en la que puedes comprar las entradas en la oficial de O Son do Camiño (www.osondocamino.es). Desde la organización informan que no hay otro punto de venta, por lo que las entradas adquiridas en otras plataformas no garantizarán el acceso al recinto.

Cuántas entradas se pueden comprar por persona

Al igual que en las anteriores ediciones del festival, se podrán comprar un máximo de 6 entradas por sesión. El comprador tendrá un máximo de cinco minutos para hacerse con ellas. Pasado este tiempo se cerrará el proceso de compra, por lo que es recomendable tener todos los datos bancarios y personales a mano.

¿Son nominativas?

Las entradas no son nominativas. En ellas figura únicamente el nombre del comprador. En caso de que en algún momento fuese necesario recoger los datos de los demás asistentes, la organización facilitará un email al comprador con instrucciones.

¿A qué precio?

A diferencia de otras ocasiones en las que el precio de las entradas va subiendo progresivamente con tandas que fueron desde los 79 hasta los 139 euros, estos últimos abonos costarán 139 euros más gastos de gestión.

Asimismo, desde el festival informan que todavía hay a la venta entradas para la Zona de Descanso das Estrelas desde 29 euros y que, próximamente, publicarán el esperado cartel por días, así como las entradas por jornada.