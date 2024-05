Curiosidades sobre cinco de los artistas cabeza de cartel del festival O Son do Camiño

La quinta edición del festival O Son do Camiño se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año, con una alineación de artistas de renombre internacional que promete cautivar a todos los asistentes desde este jueves 30 de mayo al sábado 1 de junio.

En el Monte do Gozo se darán cita más de 40.000 personas al día, según las previsiones en el que es uno de los festivales más importantes de España y de la península. Con una propuesta cada vez más ambiciosa, O Son Do Camiño 2024 promete superar expectativas y posicionarse una vez más como uno de los festivales más destacados del sur de Europa

Del embajador del reguetón a los pioneros del punk rock moderno, a continuación te presentamos algunos datos interesantes y curiosidades que quizás no conozcas sobre algunas de las bandas y artistas que encabezan el cartel de este 2024 del O Son do Camiño.

J Balvin: el embajador del reguetón

J Balvin, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvin, ha sido fundamental en llevar el reguetón a una audiencia global. Nacido en Medellín, Colombia, este artista ha colaborado con grandes nombres de la música como Beyoncé, Cardi B y Bad Bunny. Con más de 100 millones de reproducciones en Youtube, su remix de "Mi Gente" con Beyoncé fue un éxito mundial.

Beyoncé y J Balvin en una actuación conjunta / cedida

Lo que igual no sabías es que, antes de convertirse en un astro de la música urbana, era un gran fanático del rock. Comenzó tocando la guitarra a los diez años, de pequeño escuchaba Sepultura, Red Hot Chili Peppers y Nirvana, y junto a sus amigos formó un trío musical. Después se alejó del rock y formó parte de los grupos de rap y reggaeton MDL Crew y University of La Calle.

Además de su música, J Balvin es conocido por su activismo en temas de salud mental, hablando abiertamente sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad.

Green Day: los pioneros del punk rock moderno

Formados en 1986 en California, antes de llamarse Green Day, la banda se llamaba Sweet Children. Cambiaron su nombre a Green Day en 1989 para evitar confusiones con otra banda local.

Compuesto por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, Green Day se consolidaron como una de las bandas más influyentes del punk rock con el lanzamiento de su álbum Dookie en 1994. Este disco revolucionó el género y llevó a la banda a la fama mundial. Vendió más de 10 millones de copias en los Estados Unidos y ganó un Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa.

En 2010, su álbum American Idiot fue adaptado a un musical de Broadway, nominado a varios premios Tony. Ganó dos, incluyendo Mejor Diseño Escénico de un Musical. Green Day también se destaca por su activismo político y social, con canciones que abordan temas de injusticia y rebelión. La canción “American Idiot” y el álbum completo reflejan la desilusión y frustración con la política estadounidense durante la era de George W. Bush.

El trío californiano Green Day actúa este jueves en el O Son do Camiño / Cedida

Según han contado en más de una ocasión, el primer show de la banda fue frente a 30 personas en el bar en el que trabajaba la madre de Billie Joe. Otra curiosidad: en el festival Woodstock 1994 la banda comenzó una pelea en la que algunos fanáticos subieron al escenario a amar un caos. La policía los sacó a todos, incluyendo al bajista Mike Dirnt que perdió tres dientes en aquella ocasión.

Pet Shop Boys: innovación y éxito en la música pop

Desde su formación en Londres en 1981, el dúo Pet Shop Boys, compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe, ha sido un referente en la música pop. Con éxitos como "West End Girls", "It's a Sin" y "Always on My Mind", han dejado una marca imborrable en la industria musical.

Conocidos por sus innovadores espectáculos en vivo que combinan música, teatro y arte visual, los Pet Shop Boys también han colaborado en varios proyectos teatrales y cinematográficos, ampliando su influencia más allá de la música. En 2001, estrenaron un musical llamado Closer to Heaven, y en 2011, escribieron la música para una adaptación teatral de The Most Incredible Thing.

Los Pet Shop Boys han vendido más de cien millones de discos / cedida

Han vendido más de cien millones de discos y han colaborado con algunos de los artistas más importantes de los últimos veinte años, entre ellos, David Bowie, Elton John, Madonna, Dusty Springfield y Liza Minnelli.

Neil Tennant y Chris Lowe han sido defensores de los derechos LGBTQ+ y han utilizado su plataforma para abogar por la igualdad y la justicia social. Sus canciones a menudo abordan temas como la identidad, la política y la cultura.

Thirty Seconds to Mars: entre la música y el cine

Formada en 1998 por los hermanos Jared y Shannon Leto, Thirty Seconds to Mars ha capturado la atención mundial con su sonido único que mezcla rock y elementos electrónicos.

Su tercer álbum, This Is War (2009), fue un gran éxito y los llevó a romper el récord mundial Guinness por la mayor cantidad de conciertos durante un ciclo de álbum, con 309 presentaciones.

Jared Leto en el papel transgénero de Dallas Buyers Club que le valió el Oscar a mejor actor de reparto / cedida

Jared Leto, además de ser el vocalista de la banda, es un aclamado actor, galardonado con un Premio Oscar al mejor actor de reparto por su papel de mujer transexual en The Dallas Buyers Club junto a Matthew McConaughey.

Ana Mena: talento y versatilidad

Ana Mena, cantante y actriz española, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a una edad temprana. Empezó a tomar clases de música cuando tenía 8 años y un año después, en 2006, se alzó con el triunfo en el concurso televisivo Veo Veo, donde demostró que lo de cantar y bailar lo llevaba en la sangre.

Lo que la hizo ganar gran popularidad fue su participación en 2010 en el concurso My Camp Rock 2, en el que se alzó de nuevo con el triunfo. Con 13 años, le llegó su gran papel de la mano de Pedro Almodóvar en La piel que habito, donde interpretó a la hija de Antonio Banderas.

Decidió dar el gran salto en solitario a la industria musical en 2016 con No soy como tú crees, que la convirtió en la artista mejor valorada del momento. Ha logrado un notable éxito en España y en Italia, colaborando con varios artistas de aquel país como Fred De Palma y Rocco Hunt. Su capacidad para destacar tanto en la música como en la actuación demuestran su versatilidad artística, consolidándola como una figura importante dentro de la industria del entretenimiento.