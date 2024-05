Green Day y J Balvin abren con fuego

Tras las clásicas colas para subir en bus y acceder al recinto del Monte do Gozo, la música fue tomando el protagonismo este jueves de la primera jornada del festival O Son do Camiño, sonando ya desde la hora del café con Maryland, Kike Varela, Amoebo o The Interrupters.

Público durante la primera jornada del festival O Son do Camiño 2024 / jesús Prieto

Hasta un 40% de los 43.000 asistentes por día son de fuera de Galicia, y, al llegar, dimos con Arturo Paniagua, periodista musical conocido por su trabajo en Movistar Plus. “Es la primera vez que vengo a este festival y me gusta el cartel porque caben igual grupos indis que de rap o Green Day, y es un ejemplo de cómo disfrutar de la música sin prejuicios”, señaló a este diario.

La mayor parte de quienes estaban hacia las cinco de la tarde buscaban al rapero balear Fernandocosta. “El que no salte.. ¡policia!”, señaló en un momento dado el artista ibicenco, estrella del primer día entre fans del rap, donde a ratos elevó el ritmo hasta terrenos de rap metal propios de Rage Against The Machine o Def Con Dos y al acabar se entregó a una cola de selfies junto al público (¡detallazo!).

Arde Bogotá, banda que ya llena salas como la Capitol, probaron por qué están entre lo mejor de nuestra escena indie rock. Abrieron hacia las siete de la tarde con "Clávame tus Palabras". “Somos de Cartagena y hemos venido a bailar”, dijo su cantante, el abogado de profesión paralela, Antonio García. Entonó luego "Cariño", y después "Qué vida tan dura", canción muy coreada. En poco menos de una hora, probaron que son buenos discípulos de Arctic Monkeys y Franz Ferdinand.

Arde Bogotá en la primera jornada del festival O Son do Camiño 2024 / Jesús Prieto

En "La Salvacion", Antonio agarró la guitarra acústica para dar matices en medio de un bolo que fue de más a menos, donde no aprovecharon para reforzar su show con visuales ni sacaron el partido necesario a la plataforma saliente hacia el público que supone la novedad del doble escenario de esta edición. Eso sí, repuntaron en su cierre con "Los Perros", gran tema que sobrevivirá al paso tiempo.

J Balvin puso en escena en O Son do Camiño su reguetón galáctico / JESÚS PRIETO / XABI SANMARTÍN

Antes de salir J Balvin, su público ya coreó algún estribillo a voz en grito (mayormente femenino). Y salió J, mito latino natural de Medellín, que abrió con Rojo y una apuesta por la música latina de baile que él rodea en esta gira de estética futurista, dandole aliño moderno a su reguetón ante un público de 15 a 25 años, especialmente entregado. A ratos brilló empleando una plataforma central al estilo Daft Punk (salvando las distancias) , de donde sube y baja.

Al sonar "AM", la fiesta creció, como lo hizo durante dos guiños a Rosalía, colando la voz de la catalana con quien grabó "Con altura", también se jaleó mucho "Bum bum tam tam", en medio de un show con bailarines y varios apoyos vocales, vistiendo traje de lentejuelas futuristas, luciendo pecho antes se sacar a un fan del público para atacar Spiderman, con el rapaz loco de contento pese a bailar enmascarado.

Entre letras de seducción y cuerpos de alma “caliente”, con seguidoras con carteles como ”Vente pa Noia” o... “Te AMO”, el concierto avanzó con miles de personas bailando al pegadizo ritmo de "Dancing at the ghetto" (¡hasta Dylan la bailaría!), J Balvin (39 años), arrasó pero... ojo a Green Day. Ellos aman, sí, pero no hacen prisioneros. Salieron tocando "The american drean is killing me" y al acabar, sonó un petardazo, no se quemó nada, salvo la ilusión de quien crea que ellos van a votar a Trump. Al minuto, su cantante Billie Joe Armstrong, ya se salió a la plataforma cercana al público, dando brasa en un inicio con sonido regular, detalle que se fue puliendo mientras iba creciendo la hoguera de comunión entre riffs de alma punk rock y fans, con columnas de fuego y petardos tan sonoros que te asustaban porque hablamos de rock, de una banda que es un mito y no bromea cuando quema sus amplificadores Marshall, "Welcome to the paradise" subió el fuego, dio gas a miles de gargantas, entre pantallas alternando dibujos animados y realidades dibujadas por una banda que despachó millones de copias de Dookie (30 aniversario) y de American Idiot (cumple 20 abriles), discos que centraron el show, llegando las llamas al cielo con hits como "Basket case" o la coreadísima "American Idiot", ardiendo en una noche de clima frío que solo notabas al dejar de bailar o saltar... y en mitad de todo, ningún beso como el que dieron Nerea y Nico, pareja de Bertamiráns con quien hablamos y que nos dijeron que la de ayer fue su “primera noche de festival juntos”, un ejemplo de que el fuego del amor, calienta más si la música la ponen en directo estrellas como J Balvin o Green Day. Y este viernes, mucho más.