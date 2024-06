A Corporación local deu na mañá deste luns un paso máis para a mellora do ciclo integral da auga no concello de Santiago coa constitución da comisión especial que analizará a forma máis eficiente e sostible de levar a cabo o proxecto. Unha iniciativa que conta co apoio de todas as formacións políticas con representación no Pazo de Raxoi mais non sen certas discrepancias ou achaques.

El futuro del servicio del agua en Santiago: ¿Se remunicipaliza o lo seguirá gestionando una empresa? Por parte da bancada socialista integran a comisión as edís Mercedes Rosón e Mila Castro. Esta última lembraba, nas súas declaracións aos medios, que se trata da terceira vez que se constitúe unha comisión do ciclo da auga e que durante a sesión “fixemos unha pequena análise da situación da que se parte, un estudo encargado polo Goberno socialista en 2020 e que recolle as necesidades millonarias da nosa rede de abastecemento”. Castro puxo o acento en que se trata de ter solucionar “o antes posible, porque teño que recordar que vai ano e medio perdido por aquel bloqueo de BNG, CA e PP cando levamos esta cuestión ao Pleno”. Cómpre lembrar, que esta iniciativa adoptada polo Goberno de Sánchez Bugallo trataba de licitar un novo contrato para a xestión a levase a cabo unha empresa privada, mentres que agora se trata de deliberar sobre unha nova concesión ou a remunicipalización do servizo. Con todo, Mila Castro asegurou que a súa formación é a primeira que quere “poñer fin aos problemas diarios de roturas e facer a ampliación da rede ao rural, xa o queriamos daquela pero entón a oposición non estaba polo labor”. Agora a edil asegura que “celebramos o cambio de postura”. Un cambio no que se inclúe o PP, cuxo edil José Ramón de la Fuente –integrante da comisión xunto a José Antonio Constenla– asegura que a súa formación desexa “que dunha vez por todas se poña en marcha a comisión do ciclo da auga”, a pesar de que “lamentamos o tempo perdido”. Neste senso o concelleiro remarca “os cinco anos dende que o contrato rematou” e que implican que o servizo estea “polo tanto, en precario, circunsatancia que afecta á calidade do servizo que se presta”. De la Fuente tamén se referiu a este ano de lexislatura “perdido” porque o Goberno local “non adoptou ningunha decisión ao respecto pola falta de consenso entre os partidos que o compoñen”, mencionou en alusión a preferencia de CA pola remunicipalización, mentres que o BNG o fía todo a un estudo sobre o que é tecnicamente máis convinte. Na xuntanza de hoxe, ademais dos citados edís, da alcaldesa e dos concelleiros do seu goberno María Rozas, Xan Duro, Xesús Domínguez e Manuel César, participaron representantes do persoal técnico do Concello. Ademais de constituírse a Comisión, estableceuse un réxime de sesións mínimo trimestral, analizouse a situación actual e abordouse como será a toma de decisións. A comisión tamén poderá requirir o asesoramento que considere, tanto de persoal técnico municipal coma externo, e cando o así o decida, dará conta ao Pleno dos seus avances ou das decisións adoptadas.