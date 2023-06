La santiaguesa Isabel Pérez Dobarro ha logrado a sus 31 años convertirse en una de las pianistas españolas con mayor proyección internacional de su generación. Y es que la agenda de la gallega no tiene ni un hueco libre. Actualmente se encuentra preparando un disco solista y en septiembre inaugurará la Villa Viardot, en Bougival, París, ante el presidente francés Emmanuel Macron. Además tiene previsto tocar en el L’Auditori de Barcelona en el homenaje a Alicia de Larrocha y a todo ello hay que añadir varios conciertos por España, Austria o Londres, entre otros países. En el ámbito académico, la pianista dará clases en el Centro Superior Katarina Gurska en Madrid, también es visiting professor de la London Performing Academy of Music y tiene previsto publicar en la Universidad de Harvard un artículo sobre la cantante de ópera María Malibrán y su influencia en Estados Unidos. Además suele impartir una charla sobre compositoras todos los semestres en una clase de la Universidad de Columbia.

Y precisamente el asombroso curriculum que atesora la joven pianista acaba de reportarle una grata sorpresa: ha sido invitada por la Academia Nacional de Ciencias y Artes de la Grabación de Estados Unidos (Recording Academy) para votar en los Grammy 2024. Unos premios que presumiblemente se celebrarán el próximo abril en Las Vegas. “La verdad es que me hizo muchísima ilusión recibir la invitación para votar en los Grammy de Estados Unidos. Fue un momento muy especial porque hay que pasar un proceso de selección a nivel global. Fue muy emocionante e imprevisible porque es algo que siempre ves como muy lejano pero cuando llega el momento es muy bonito. Estoy muy ilusionada también con los posibles eventos a los que podré asistir. La Academia organiza numerosas citas y formaciones relacionadas con la industria musical y es muy interesante poder conocer a otros miembros de la Academia e interactuar con ellos”, cuenta la pianista a este periódico.

Según las bases de la Academia, los miembros votantes, que son el rango más alto de sus integrantes, deben tener una sólida trayectoria en alguna disciplina musical, llevar a cabo proyectos relevantes y haber sido recomendados por dos personas destacadas de la industria musical. “Puedo decir que fueron dos productores muy importantes que conocen bien mi trabajo. Uno está en Europa y el otro en Estados Unidos”, revela Isabel. “Cuando te conviertes en miembro votante tienes la posibilidad de recomendar como máximo a dos personas para que pasen a formar parte de la Academia”.

Respecto al proceso de votación, Pérez Dobarro explica que los miembros votantes tendrán un listado con todos los CDs que entran en competición y podrán ejercer su voto en varias de las categorías.

Vuelta a Galicia

Isabel volvía a casa hace poco, el pasado mes de marzo, para rendir homenaje con un concierto benéfico en Santiago a la gran pianista, ganadora de cuatro premios Grammy, Alicia de Larrocha, con motivo del centenario de su nacimiento. Y a pesar de su apretada agenda, hará loposible por volver cuanto antes. “Asistiré a los cursos de Música en Compostela para apoyarlos. Siempre que puedo intento tocar en la terriña. Así que en cuanto tenga oportunidad ahí estaré”. Y es que la pianista tiene claro que su amor por la música despertó en Santiago gracias a sus padres y a la oportunidad de ver en su ciudad a muchos de los grandes. “Crecí en una familia muy musical. La verdad es que mis padres son melómanos y desde muy chiquitita fui a conciertos en el Auditorio de Galicia o en el Centro Galego de Arte Contemporáneo. Tuve la suerte de que durante mi infancia en Santiago visitaron la ciudad grandísimos artistas. Fue una época excepcional porque de pequeña pude ver a Plácido Domingo, Luciano Pavarotti o Alicia de Larrocha, cuyo concierto me marcó enormemente. Entonces creo que ese ambiente musical, también mi hermana tocaba el piano muy bien, influyó en que me encantase tocar y escuchar música. Con 2 o 3 años ya estaba jugando con el piano y desde entonces me ha acompañado toda la vida”.

La compostelana agradece y se siente orgullosa de sus orígenes, unos orígenes que la han llevado a llenar los principales auditorios y salas de conciertos de todo el mundo, como el Carnegie Hall, en Nueva York, o el Auditorio Nacional de Madrid. De su trayectoria es destacable su compromiso con la música de compositoras, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y el impulso del repertorio español de música clásica tanto histórico como contemporáneo.