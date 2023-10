O Día da Ciencia en Galicia é o motivo polo que, anualmente, se escolle un galego ilustre ao que recordar e ademais entréganse as Medallas de Investigación de Galicia da Real Academia Galega de Ciencias (RAGC). Segundo sinalou no acto deste ano Antonio López, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, trátase dunha ocasión “para recordar o papel na ciencia de persoas no ámbito da nosa comunidade autónoma”.

Durante a cerimonia foron entregadas cinco medallas ás persoas distinguidas no ámbito científico ao longo deste ano. O primeiro galardoado foi David Posada, coa medalla Ángeles Alvariño González da sección de Bioloxía e Ciencias da Saúde, quen reivindicou a “existencia da ciencia galega”. Este foi seguido por Fernando Obelleiro, coa medalla Isidro Parga Pondal da sección de Ciencias Técnicas, quen destacou as dificultades que teñen os investigadores por “non ter horarios nin vacacións” e resaltou o importante papel das familias.

Aurora Grandal recibía a medalla Antonio Casares Rodríguez na sección de Química e Xeoloxía polo seu papel, entre outros, na paleontoloxía, a pesar de que no inicio da súa carreira lle aseguraron que “en Galicia non existían os fósiles”. Jesús Salgado recibiu a medalla Domingo García-Sabell Rivas da sección de Ciencias Económicas e Sociais e, finalmente, Ricardo Cao, a medalla Enrique Vidal Abascal da sección de Matemáticas, Física e Ciencias da Computación polo seu gran desempeño na área estatística.

Ciencias sociais

Jesús Salgado é catedrático de Psicoloxía do Traballo e Recursos Humanos na Universidade de Santiago. Segundo declarou a EL CORREO GALLEGO: “Das cousas máis emotivas do acto foi que se considere que a miña disciplina ten a calidade e solvencia necesaria para estar ao mesmo nivel que a xenética, as matemáticas ou a paleontoloxía”.

Ademais, asegura que a entrega da medalla foi unha completa sorpresa para el, posto que non era consciente de que estaba proposto como candidato e, a día de hoxe, aínda non sabe quen foi a persoa que o propuxo. “Cando me chamou Juan Lema, o presidente da RAGC, para comunicarme a noticia sentín unha honra extraordinaria”, asegura.

Por outra banda, tamén destaca que é un “recoñecemento en Galicia, na súa terra e na súa universidade”. Destaca que existe “unha ciencia en Galicia e de Galicia cara o mundo”. Na súa disciplina, desenvolta na USC, son unha referencia mundial, con milleiros de artigos citados e tamén unha gran cantidade de alumnos estranxeiros que buscan aprender nesta universidade galega. “Hai unha ciencia consolidada e están chegando unhas novas xeracións de gran calidade”, comenta.

No acto tamén estiveron a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; a directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey; o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro; o reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde; a vicerreitora de Investigación, Transferencia e Innovación da Universidade de Vigo, Belén Rubio; o secretario do Consello da Cultura Galega, Silvestre Gómez, así como outras académicas e académicos da RAGC e representantes de diversas institucións políticas, educativas, culturais e de investigación galegas.