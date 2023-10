Onte celebrouse o Día Mundial da Visión e o Colexio de Ópticos-Optometristas de Galicia quixo adicarllo ás lentes de contacto. A presidenta do Colexio, Esther Amaro, e outros compañeiros da xunta de goberno do organismo, presentaron a efeméride nun stand informativo situado no Ensanche compostelán, na Praza Roxa, e estiveron acompañados neste acto polo tenente de alcaldesa de Santiago, Xesús Domínguez.

Na carpa estiveron dúas voluntarias estudiantes de Óptica e Optometría que repartiron información sobre as lentes de contacto a todas as persoas interesadas que se achegaron ata este punto informativo. Esther Amaro indicou que, a pesar de levar moitos anos celebrando o Día Mundial da Visión, “esta edición es excepcional al ser la primera que celebramos siendo Colexio Oficial”. Destacou ademais o labor de concienciación que os profesionais ópticos optometristas realizan coa poboación para salientar a importancia da saúde visual. “Los ojos aportan a nuestro cerebro el 80% de la información que recibe, por lo que es fundamental mantener una buena salud visual en todos los aspectos y actividades de nuestra vida” , apuntou. A presidenta do Colexio de novo solicitou a creación da categoría de óptico-optometrista en Atención Primaria e a súa inclusión na carteira de servizos do Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Ao respecto desta cuestión, o pasado xoves o Parlamento de Galicia aprobou a proposta socialista para pedirlle á Xunta a integración dos ópticos optometristas no SERGAS, a través dunha incorporación progresiva e sistemática. O Colexio explica que as lentes de contacto, coñecidas popularmente como lentillas, son produtos ópticos sanitarios que actúan en íntima relación coa córnea, flotando sobre ela, e insertadas na capa lagrimal formando un único sistema óptico continuo. Representan un concepto diferente no que respecta ao tratamento das anomalías visuais en comparación coas lentes oftálmicas, é dicir, a lente para gafas, sin limitar o campo de visión nin modificar o tamaño da imaxe.Os optometristas apuntan que estos dispositivos poden compensar calquera tipo de erro refractivo, desde hipermetropía, miopía, astigmatismo e incluso presbicia.