Adrián López (Narón, 1993), con el nombre artístico LODE, es un joven que lleva toda su vida ligado al mundo de la música. En 2017 consiguió que Juanes lo metiera en su equipo cuando se presentó a La Voz y, en la actualidad, acaba de sacar el que es su último lanzamiento: Las Ganas.

¿En qué momento te introduces en el mundo de la música?

Primero me metí en el baile. A los 5 años empecé con un grupo de baile tradicional gallego y de ahí a los 10 años ya me introduje en los bailes de salón. Después me metí en los ritmos urbanos.

¿Y cuándo empiezas a componer y crear tu propia música?

Pues fue a los 16 años. De casualidad me encontré con la guitarra que tocaba mi madre en el coro de la iglesia, fue a partir de ese momento cuando empecé a buscar vídeos y tutoriales para aprender a tocar de forma autodidacta.

Siendo tan joven, ¿tenías un modelo a seguir?

En casa no tenía nadie que se dedicara a la música como tal. Pero a nivel artístico me fijé en Michael Jackson porque es un artista que lo englobaba todo: cuidaba sus shows, tenía buena música y también bailaba.

¿Es él tu única fuente de inspiración?

No, también lo son artistas como Bruno Mars, que también le da su punto al baile. Si tengo que hablar de gente más actual está Lola Índigo. La verdad es que me gusta un mejunje de artistas de géneros muy diversos, mi playlist es bastante caótica.

Centrándonos ya en tu última canción, Las Ganas, ¿qué era lo que buscabas transmitir?

Lo que queríamos hacer era una pequeña crítica de cómo son las relaciones hoy en día. Al final, actualmente interactúas con la gente mediante medios digitales o plataformas y creo que, realmente, no llegas a conocerlos. Buscamos un poquito ese aspecto. Dentro de toda esta historia empacamos un estribillo de una canción de Álex Ubago, Sin miedo a nada, dándole un segundo significado.

¿Cuál es ese segundo significado?

Pues que en realidad te mueres por conocer a la persona que hay al otro lado de la pantalla porque, cuando te paras a pensar, te das cuenta de que no tienes ni idea de con quién estás hablando.

Ese estribillo ha creado bastante polémica y acusaciones de plagio.

En el proceso de composición vimos cómo pegaba y que sonaba increíble. Cuando lo tuvimos, antes de lanzarla, le mandamos un mensaje a su equipo para que nos diera luz verde.

Si teníais permiso, ¿por qué hubo tanto revuelo?

Cuando ya estaba lanzado el tema nosotros teníamos permiso, de lo contrario no lo hubiéramos publicado. Hablé con Álex Ubago en persona y le pregunté si le parecía bien que hiciéramos un punto de salseo y que, en la foto donde promociono el tema, pusiera que iba a hablar con sus abogados por ese supuesto plagio. Vimos un poco la reacción de la gente y después hicimos una videollamada en la que, al principio, Álex se hacía el indignado pero luego ya comentamos la jugada en público para frenar un poco la situación. Fue un poco una estrategia de marketing.

Hay muchas versiones de esta historia cuando buscas en internet sobre el tema.

Hay noticias en algunos medios que ya hablan del tema como una estrategia de marketing desde el principio, porque también me apoyé en creadores de contenido para que la noticia se difundiera. Por ejemplo, la tiktoker Miry G, que hace contenido sobre Eurovisión, hizo un vídeo en el que ya aparecía la etiqueta de ‘colaboración de pago’, pero mucha gente no se dio cuenta. Hicimos una pequeña historia de la que los medios se hicieron eco, pero se descontroló porque la noticia ya empezaba a estar publicada en sitios con los que no habíamos contactado y no eran conscientes de la historia real.

Hicísteis prácticamente un experimento sociológico, ¿qué opinas de cómo reaccionó la gente?

A ver, era de esperar. Al final tengo que admitir que yo buscaba esa reacción. Para bien o para mal los seres humanos somos así: cuando hay algo negativo le damos más importancia de la que realmente tiene. Yo leía comentarios y me daba la risa porque piensas ‘es normal que la gente crea que es un plagio’. Leía cosas de todo tipo, pero ya sabíamos que me exponía a eso. Una vez publicamos el vídeo Álex Ubago y yo la gente amainó un poco y vio lo que realmente era.

¿Y alguien te pidió perdón por haberte criticado sin conocer la realidad?

Solo hubo una persona que se disculpó conmigo después de haber puesto en los comentarios de mi publicación que estaba plagiando a uno de los mayores referentes musicales de este país. Unos días después vi un mensaje directo en instagram de esa persona en el que se disculpaba y también admitía que, en realidad, la canción sí que le había gustado. Normalmente internet es complejo y que alguien se disculpe pasa poco porque la gente se refugia en el anonimato que dá la red.