A veces pasan cosas como quedarte sin gasolina en mitad de un trayecto porque no te has fijado en el símbolo de que el depósito está a mínimos. Y claro, esto puede acarrear algunos problemas, ya que quedarse en mitad de una calle sin gasolina puede ponernos en peligro a nosotros y a los demás conductores que circulan por ella, pero... ¿existe alguna multa específica por quedarse sin gasolina en mitad de una carretera?

Lo primero que tenéis que saber es que no existe una multa por quedarse sin gasolina como tal, sino que lo que ocurre es que os pueden multar por otras cosas que surgen ante un problema como este.

No hay multa específica por quedarse sin gasolina, pero sí por sus consecuencias

Por ejemplo, el hecho de que el vehículo esté técnicamente estacionado en un lugar indebido, o que al quedaros sin gasolina se considere que hayáis hecho una maniobra que pueda poneros en peligro a vosotros como conductores o a otros usuarios, pueden traeros sanciones de hasta 200 euros.

Pero claro, esas no son las únicas normas de circulación que podéis incumplir si os quedáis sin gasolina en mitad de la carretera, ya que también se os puede multar por conducción negligente. Si se nos agota el depósito ya se puede considerar una negligencia en sí misma, así que si nos multan en este caso también tendremos que pagar 200 euros.

¿Qué hago si me quedo sin gasolina en la carretera?

¿Y qué pasa si tenemos el coche totalmente parado en la carretera? ¿Hay algo que debamos hacer sí o sí? Pues sí, ponernos un chaleco reflectante y señalizar nuestra situación con los triángulos de peligro ya que en caso contrario puede que nos pongan otra multa de 100 euros.

Pero es que las posibles sanciones no terminan aquí, ya que es posible que por cosas de la vida nos hayamos quedado sin combustible muy cerca de una gasolinera. En ese caso posiblemente queramos ir a por gasolina y luego volver. Pero cuidado con el recipiente que usas para transportarla, puesto que si no es un recipiente homologado podrían multarte con 2.000 o 3.000 euros. Y no quieres eso, te lo aseguro.