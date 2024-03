¿Recuerdas a Amparo, la gallega que se quedó a las puertas de OT?

Les refrescamos la memoria a todos aquellos que no se acuerden de quién es Amparo Mosquera: ella es una joven artista que se quedó a las puertas de la última edición de Operación Triunfo. Llegó hasta la tercera fase, en Barcelona, pero no consiguió estar entre los 18 seleccionados para la Gala 0. Con todo, eso no la ha desanimado en absoluto y se ha puesto a trabajar de lleno en su música, a la vez que estudia Psicología en Madrid. Fruto de su empeño sale a la luz el 22 de marzo su nuevo tema: Alzar mi vuelo.

Portada del nuevo tema / CEDIDA

“He compuesto tanto la melodía como la letra y he grabado el tema hace un mes en un estudio en Madrid". La canción surgió mientras trabajaba en clases de composición con Adrián Solla, que es pianista de varios artistas como Ana Mena o Marta Sánchez. Es además pontevedrés y se ha formado en Compostela. Respecto a la letra, Alzar mi vuelo habla de estar atada a una relación sentimental a pesar de que ha habido una traición. “A pesar de que sabes que algo te ha hecho mucho mal, a veces los recuerdos y el tiempo vivido con la pareja te pueden. De todas formas, no le quería dar tanto toque tristón porque ya es una balada a piano y voz, y por ello decidí darle ese título, que anima a dejar ir a esa persona”.

Alzar mi vuelo podrá escucharse en las plataformas digitales de música como TikTok, Spotify, iTunes, Apple Music o Youtube.

Psicología

Amparo es una de esas personas todoterreno. Además de estudiar Psicología y de acudir a clases de composición, saca tiempo para formarse en canto, baile y arte dramático. ¿Y cómo logra compaginar todo y que le den las horas del día? Pues Amparo revela que ya desde niña solía hacer muchas actividades y que por ello ya está bastante acostumbrada a este ritmo frenético. “De todas formas requiere un duro trabajo diario, pero yo creo que saco fuerzas de la pasión que tengo por la música y también por la Psicología. Aunque parezca que no, me ayuda mucho a la hora de componer canciones y de entenderme a nivel emocional. Yo canto porque me gusta contar historias y uso la música también para casos psicológicos que me puedo encontrar en clase”, cuenta.

Amparo durante la grabación del videoclip de su último tema / CEDIDA

Amparo toca el piano, la guitarra y un poco el ukelele. Ha dado conciertos y cuenta ya con otra canción en las plataformas: El Retrato. También en Youtube se puede escuchar su tema Cosas de Descartes.

Proyectos

Junto al pianista Adrián Soya dará un concierto en Madrid, en la sala Búho Real en el mes de mayo. Se podrán escuchar sus temas subidos a las plataformas, y algún cover. Además Amparo espera tener un verano con bastantes conciertos para “poder sacar mis canciones de la habitación a la calle”.

Su visión de OT

La cantante ha seguido muy de cerca Operación Triunfo, ya que le tocó muy de cerca, y porque además conoce tanto a Lina como a Juanjo. “Que Lina saliese en la gala 0 es algo que no me esperaba para nada. No pude ver esa gala en directo porque estaba en un ensayo y cuando me lo dijeron no entendí nada. Pero bueno, es una artistaza y va a llegar muy lejos”.

De Juanjo tenía clarísimo que estaba dentro y que llegaría lejos, y así fue. “Me esperaba un tercer puesto, pero bueno, muy contenta la verdad”, expresó respecto a este concursante, que se llevó el cuarto puesto.