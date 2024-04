Adiós a las piernas cansadas y a los reposapiés incómodos: la alfombrilla de Ikea que arrasa para tu oficina o despacho

Que si estudiantes, que si oficinistas, que si informáticos, que si secretarios…Es habitual escuchar y destacar los problemas de salud que aparecen en las personas con puestos de trabajo o actividades académicas en los que buena parte, por no decir toda su jornada laboral, se desarrolla en un escritorio sentado en una silla. Es normal. Son importantes y merecen atención y prevención. Todos lo sabemos. Pero estos no son, ni mucho menos, los únicos oficios y empleos que existen y, por tanto, no son tampoco los únicos que pueden generar problemas en las personas que los realizan.

Y es que normalmente se habla mucho de lo perjudicial que es pasarse el día sentado y poco, o muy poco, sin embargo, de lo que supone para la salud el estar demasiadas horas al día de pie. Porque, aunque la bipedestación es algo, en apariencia, más natural y sano para nuestro organismo, para el ser humano, la realidad es que no siempre es así. Para empezar estar unas 6, 7 u 8 horas diarias trabajando de pie, independiente de si es en la misma postura o si es en movimiento, es agotador, y para acabar tiene riesgos y efectos adversos para la salud. La fatiga, la tensión muscular en piernas, espalda y cuello, así como los problemas en las articulaciones, los daños en tendones y ligamentos que pueden derivar en trastornos reumáticos o la inflamación en las venas están a la orden del día para cajeros, guardias de seguridad, dependientes y camareros, entre otros muchos trabajadores más. Para minimizar lo máximo posible estas afecciones, es importante prevenir.

En este sentido, Ikea ha lanzado un producto de gran ayuda para ello. Y es que la multinacional sueca no solo debe su éxito a la venta de mobiliario, que también, sino que se ha convertido en la tienda favorita de los clientes gracias a su capacidad de adaptarse a las circunstancias y problemas cotidianos de la mano siempre de la innovación. Porque la originalidad, la funcionalidad y la efectividad de sus artículos es una constante. Así lo demuestra por ejemplo, la alfombrilla antifatiga FREIVID que se vende por 49,99 euros.

“Si sueles pasar muchas horas de pie, esta alfombrilla es la mejor solución. Su relleno de espuma alivia las tensiones de los pies, de las rodillas y de la espalda”, explica el gigante sueco en la descripción del producto. Un producto que además es cómodo y seguro de usar gracias al material antideslizante que tiene en la parte inferior y a su posibilidad de poder lavar la funda a máquina. Además, el denso relleno de espuma elástica permite recuperar su forma rápidamente tras cada uso. Y, su práctico tamaño (sus medidas son 82 x 50 cm) hace que apenas ocupe espacio en el suelo ni en el armario o en el cajón cuando la quieras guardar. Actualmente tan solo está disponible en el modelo de color verde grisáceo, el cual por otro lado, dota a la alfombrilla de una discreción que queda genaila tanto en casa como en la oficina.