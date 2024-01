Ray Zapata, gimnasta olímpico, ha afirmado que confía en que en París "pueda sorprender" e "innovar una vez más" con una cabriola o salto singular. "Tengo tres elementos en los que podría 'meter mano', pero tengo que ver realmente si me compensa. Si el riesgo con respecto al valor me compensa o no, las probabilidades de fallo, de salirme de la pista, de quedarme corto", ha asegurado.