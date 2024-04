Como parte das actividades en conmemoración do 50 aniversario da Revolución dos Caraveis, a praza da Música en Compostela acolleu este xoves a celebración dun canto colectivo de Grândola, Vila Morena, a composición de José ‘Zeca’ Afonso que se convertiu no himno indiscutible do levantamento en Portugal contra a ditadura do réxime de António de Oliveira Salazar. Esta interpretación coral, na que participaron preto de 1.000 persoas, organizouse no mesmo escenario onde tivo lugar a súa primeira presentación pública, en 1972, no marco dun concerto promovido polo estudantado da USC nos terreos que daquela ocupaba o pavillón do Burgo das Nacións.