Un vídeo de protesta de padres afectados ha sido la bienvenida a los cinco grandes de las tecnológicas. Mark Zuckerberg, al frente de Facebook y de Instagram, junto a los directores de X, antes Twitter, TikTok, Snapchat y Discord ya habían rendido cuentas aquí pero nunca habían recibido una reprimenda así. A todos se los señala por pasividad, cuando no complicidad, con el abuso infantil en sus redes. O por no evitar la apología del suicidio y de las autolesiones. Se les ha exigido no solo que regulen si no también que indemnicen a las familias cuyos hijos han resultado afectados.