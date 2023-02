A Fundación Rosalía de Castro, no lugar da Matanza (Padrón), acolle este xoves a sesión de clausura das xornadas do centenario de Manuel Murguía. O encontro comeza ás 17.00 horas cunha mesa redonda sobre literatura e nación que contará coas achegas das investigadoras María Xesús Lama e Ana Acuña e do tamén filólogo Xurxo Martínez, e que será moderada polo presidente da fundación, Anxo Angueira.

Xa ás 19.00 horas, o barítono Eliseu Mera e o pianista Cándido Cabaleiro protagonizan unha actuación musical. A entrada é libre. A xornada poderá seguirse tamén en directo dende academia.gal e a canle de Youtube da RAG, din desde a Fundación. A profesora da Universitat de Barcelona María Xesús Lama, gañadora do Premio Nacional de Ensaio pola súa biografía sobre Rosalía, abordará as relacións xornalísticas e literarias da autora e Manuel Murguía.