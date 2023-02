La asociación ambiental Petón do Lobo abre a todos los interesados las alegaciones contra las dos solicitudes que constan para lograr la concesión de aguas superficiales de cara a poner en marcha una central de bombeo que, pese a estar emplazada en Cornanda (Brión), afecta también a los municipios de Negreira, Lousame, Rois y Noia. El modelo se encuentra en valfluvialdolouridocorcoesto.com, y se debe dirigir, una vez cubierto, a Augas de Galicia, terminando el plazo el lunes 6 de marzo.

En cuanto a su contenido, alude a cuestiones como la falta de justificación, explicando que se trata de un “proxecto claramente especulativo e non se xustifica a súa necesidade no territorio de Galicia”. También cita la “ afección severa a hábitats prioritarios e de interés comunitario e afección a especies catalogadas como vulnerables e en perigo de extinción”, como el lobo o la nutria; a zonas protegidas de aguas potables y masas enterradas; la falta de idoneidad de la zona escogida, muy próxima a la Red Natura, cuya coherencia se pone de esta forma en entredicho; el carácter sensible del entorno geográfico, así como severas afecciones a especies como el escribano palustre, valles fluviales y río Tambre o la posible alteración de la capa freática del entorno; influencia en el embalse Barrié, caminos, afloramientos rocosos; la “transformación paisaxística severa” o el feísmo paisajístico de sus tendidos.

Mientras, Concello de Brión y vecinos preparan las suyas.