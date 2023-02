La Costa da Morte recuperará este viernes el servicio de práctico en los puertos comerciales de titularidad autonómica: Brens (Cee), Corcubión y Laxe, además del de Sada, después de más de dos meses sin poder contar con él debido a la jubilación del anterior concesionario.

La nueva práctico adjudicataria confirmó a Portos de Galicia que el servicio volverá a estar operativo a partir del viernes, día 24 de febrero, coincidiendo con la llegada del primer barco al puerto de Brens desde que se interrumpiera la actividad.

Se pone así fin a un largo y polémico proceso después de que quedasen desiertos los concursos convocados para cubrir la vacante dejada por el anterior práctico. Ante esta situación, Portos de Galicia optó por negociar con la única profesional habilitada, el consignatario Finisterre y la empresa Xeal, principal usuaria del puerto de Brens (Cee).

Ante la escasez de tráficos en estos puertos, inicialmente se planteó la prestación de un servicio parcial, que fuese compatible con otros puertos, pero la propuesta fue desestimada. Fruto de las negociaciones, la práctico aceptó el encargo por gestión directa. Portos de Galicia y Xeal le garantizan unos ingresos mínimos de 140.000 euros anuales, a los que se debe sumar una previsión de ingresos por tarifas de 30.000 euros que, en caso de no darse, serán asumidos por el ente portuario.

Desde Portos de Galicia señalaron que actualmente las ofertas para prácticos en corporaciones de mucha mayor entidad y puertos de elevado tráfico hacen poco atractivo el servicio en muelles autonómicos, ya que hay expectativas más sostenibles económicamente y con previsión de mayores ingresos.

Desde el BNG se felicitan por la recuperación del servicio, que consideran “básico para afrontar a seguridade marítima tras máis de dous meses sen el”. Su responsable comarcal, Xurxo Rodríguez, señala, no obstante, que “tivo que vir o BNG para que o goberno do PP emende os seus erros e non deixe á Costa da Morte sen servizo de practicaxe marítimo, esencial para a seguridade da xente do mar e do seu ecosistema”.

Por otra parte, el puerto de Brens (Cee), acogerá en breve una empresa de desguace de barcos. Los trabajos para su instalación ya comenzaron y se prevé que esté operativa antes del verano y que genere, de inicio, cuatro puestos de trabajo, que podrían ampliarse en el futuro a doce. Sus instalaciones abarcarán una superficie de dos mil metros cuadrados de la zona portuaria.

Dicho proyecto cuenta con informe favorable de impacto ambiental y está avalado, según la alcaldesa, Margarita Lamela, por los informes de diez organismos. Los buques deberán llegar al puerto ceense descontaminados. A flote se realizará el desguace del mobiliario y en tierra se procederá al corte y despiece para el posterior tratamiento y reciclaje de los distintos materiales.

La empresa promotora cuenta con una concesión por 5 años y comenzará su actividad desguazando un barco de Vigo de 900 toneladas.