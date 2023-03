“A idea é ir máis alá do valor arqueolóxico ou arquitectónico do noso patrimonio: o que queremos é dalo a coñecer dun xeito máis transversal e socializado sobre todo entre a xente máis nova, polo que optamos por canles e formatos de difusión máis axustados ao perfil da mocidade” asegura Xosé Lois Penas. Y para ello, la Diputación coruñesa impulsa media docena de videoclips que fueron grabados en localizaciones de especial interés histórico y cultural.

Se trata del Dolmen de Dombate, el Castelo de Vimianzo, el Forno do Forte, As Torres do Allo, las Torres de Altamira y el Mosteiro de Caaveiro. El área de Patrimonio de la Diputación, que gestiona el diputado Xosé Lois Penas, es la encargada de poner en marcha esta campaña transmedia orientada a promover la huella histórica y cultural de varios bienes patrimoniales de titularidad provincial. Y lo hace mediante el portal #PatrimonioInMaterial, a través del que se difundirán seis videoclips musicales en redes sociales para mostrar la simbiosis natural que existe entre el Patrimonio Material e Inmaterial.

Los audiovisuales se subirán los lunes, a partir del 20 de marzo, al canal de Youtube de la Diputación y, a lo largo de cada semana, se realizarán diversas acciones de difusión a cargo de creadoras de contenidos culturales y gestores de comunidades como Hola Xon Mario!, Orgullo Galego o Rodri Míguez. Toda la producción y coordinación técnica correrá a cargo de la Cooperativa Audiovisual Suseia.

De esta forma, y con el arranque de semana, el perfil de Youtube de la Diputación publicará un videoclip, mientras que en las noches de los lunes Rodri Míguez hará un análisis de un minuto del espacio escogido para interpretar la canción; los martes por la tarde la conversación será en Twich de la mano de Orgullo Galego, los miércoles Hola Xon Mario! se encargará de poner la nota de humor y los jueves un post de Orgullo Galego acercará leyendas y datos de interés relacionados con cada bien patrimonial en concreto.

Entre las bandas y solistas que participan existe una gran variedad de géneros musicales y propuestas creativas: Adhara and Ritman con su mezcla de folk y soul; O Rabelo, que interpretará un tema tecno-tradi; Minguante y la apuesta por el pop-indie; Técor Societario con un tema punk-folk; Sofia Espiñeira con la frescura del pop en gallego y Lisdexia con una apuesta por el pop-punk.

Destacar que ya figura en el Youtube oficial de la Administración provincial el vídeo grabado por Adhara and Ritman con una vibrante y oscura actuación de este grupo dentro del recinto a cubierto que acoge uno de los túmulos funerarios más conocidos de Galicia, el Dolmen de Dombate, en el Concello de Cabana.