La Corporación municipal de Boiro aprobó este jueves de forma definitiva el estudio de detalle presentado por el grupo empresarial Jealsa para ampliar sus instalaciones en el puerto de O Bodión. La conservera pretende construir una nueva nave con una superficie de 8.884 metros cuadrados al otro lado de la carretera respecto a sus actuales instalaciones, por la parte posterior de su planta de cogeneración.

Con este trámite, la administración local adapta al planeamiento urbanístico las modificaciones impuestas por la Xunta de Galicia para que Jealsa pueda materializar su proyecto, dado que se trata de una firma declarada de interés supramunicipal. El cambio consistió en que, en vez de las dos naves inicialmente previstas, se construirá sólo una.

El estudio de detalle se aprobó con el voto favorable de todas las fuerzas políticas de la Corporación, salvo el BNG, que se abstuvo.

Por otra parte, el gobierno tripartido que preside José Ramón Romero y que está formado por PSOE, Boiro Novo y el edil no adscrito Carlos Rodríguez Muñiz, sometió a debate plenario los presupuestos municipales para el presente año, por un importe de 15,6 millones de euros.

Pero el ejecutivo se encontró con el rechazo unánime de la oposición (BNG, PP e ICB), que votaron en contra reprochándole que lo presentase a sólo dos meses de las elecciones municipales. En este sentido, Antonio García (ICB) dijo que “nunca nos consultaron para elaborar os orzamentos e agora pretenden que llos aprobemos para hipotecar á vindeira Corporación. Desde el tripartito, Dores Torrado (Boiro Novo) defendió la necesidad de aprobarlos “precisamente para que o novo goberno teña xa uns orzamentos cos que poder funcionar dende o minuto un, pois, se non os sacamos agora adiante, terá que facelo a vindeira Corporación e non estarán en vigor ata despois do verán”. Asimismo, Dores Torrado resaltó la necesidad de que los diferentes clubes deportivos puedan disponer de las subvenciones presupuestadas para poder mantener sus actividades con normalidad.

La nacionalista Raquel Suárez le reprochó además al gobierno boirense que “non aprobaron un orzamento en catro anos” y que “a maioría dos investimentos que contempla este proxecto de orzamentos para 2023 son obras do POS da Deputación da Coruña que xa foron aprobadas neste pleno, salvo a rehabilitación do lavadoiro de Comoxo”.

El portavoz del PP, Fernando García, recordó que la ley obliga a presentar los presupuestos antes del 31 de diciembre del año anterior.