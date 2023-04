La mujer de Óscar García Lema, el hombre que desapareció en Teo desde el pasado miércoles, ha difundido un nuevo vídeo en las redes sociales en el que sugiere que su pareja podría estar retenida y pide su liberación. Nuria pide al supuesto captor que libere a Óscar y que piense en "las consecuencias que puede tener (su acto)". "Si hace lo correcto -afirma en el vídeo- sería maravilloso para todos, para ambas familias y para Óscar".

El rastro de su pareja, de 62 años de edad, se perdió el pasado miércoles pasado a mediodía, cuando Óscar salió a pie de su casa, ubicada en la urbanización Os Verxeles. En el domicilio se dejó el móvil cargando, sus gafas y las llaves de la vivienda y del coche.

"Lo mejor es seguir dando curso a la vida que le pertenece a cada uno", dice Nuria en el vídeo, en el que agradece la ayuda de todas las personas que están participando en las batidas que se están realizando para encontrar a Óscar: "Hasta la noche estaremos trabajando, hasta el último rayo de luz". Numerosas personas se han organizado para buscar a este vecino -tratan de dar con su paradero desde la zona de Teo, Cepeda y Santa Eulalia de Oza hasta Santiago de Compostela-.

La denuncia de la desaparición fue presentada en el cuartel de la Guardia Civil de O Milladoiro, en el municipio de Ames, después de que Óscar, empleado del Instituto Campus Stellae, no diera señales de vida a lo largo del miércoles, algo que inquietó desde el principio a su entorno.

Además, no acudió a una comida que tenía programada el jueves en Santiago de Compostela. Su esposa, después de tres noches sin noticias, ha grabado un vídeo para pedir la colaboración ciudadana. "Si todavía está vivo, no le va a quedar mucho más tiempo si no le ayudamos todos", destacaba Nuria en el primer vídeo que difundió tras la desaparición de su pareja.

Ante cualquier pista, las Fuerzas de Seguridad instan a llamar al 062.