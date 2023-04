A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, animou dende Muxía á cidadanía a desfrutar esta Semana Santa da riqueza paisaxística da costa galega, logo de percorrer un tramo da Ruta dos Faros, entre as praias de Nemiña (Muxía) e do Rostro (Fisterra).

Subliñou que a condición de Galicia, como comunidade con máis quilómetros de costa, supón “a mellor oportunidade para seguir apostando por un turismo seguro e de calidade no que poñer en valor as nosas paisaxes e, ao mesmo tempo, xerar valor engadido a través dun desenvolvemento económico sostible e respectuoso co medio ambiente”.