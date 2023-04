Iván, el joven arzuano que está siendo sometido a una terapia electroconvulsiva (TEC) en contra de su voluntad en el Hospital Provincial de Conxo, no pudo recibir este martes la visita de Juan Carlos, su padre, quien denuncia que "me han prohibido visitarle hasta nuevo aviso por haber roto las normas de la Unidad de Psiquiatría del hospital".

El progenitor considera que esta prohibición "es una violación del derecho al acompañamiento del paciente". También dice haberse planteado interponer una denuncia, aunque antes "hablaré con mi abogado, pero con todo lo que está pasando tendría que poner una denuncia diaria". Juan Carlos espera que su esposa y su hija sí puedan ver a Iván en la tarde de este martes.

Respecto a la manifestación convocada por la Asociación de Pacientes y Usuarios del Complejo Hospitalario de Santiago (CHUS) para este martes a las 19.30 horas en la compostelana Praza do Toural, para exigir el cese del tratamiento que está recibiendo Iván, Juan Carlos declara que no estará presente "porque ni la he convocado yo, ni quiero ser el protagonista de nada, aunque de todos modos agradezco enormemente que la gente de manifieste por mi hijo".

El padre del joven arzuano se puso en huelga de hambre el pasado sábado a las puertas del Hospital Provincial de Conxo, en Santiago. Su objetivo es detener el tratamiento, argumentando que la salud física de su hijo "ha empeorado notoriamente", al tiempo que exigen el historial médico para recabar una segunda opinión, y trasladarlo a otro centro.

El progenitor está también recabando firmas para apoyar su lucha, destacando que no le dejan ver presencialmente al joven desde que intentó que le firmase un consentimiento para acceder a dicho historial: "Hoy es Iván, mañana puedes ser tú, tu hijo, un familiar o alguien cercano a ti". Y además de reivindicar la libertad de tratamiento, aboga por el acceso al historial del paciente y una segunda opinión.

La opinión de los médicos

Varios facultativos y sanitarios han opinado a lo largo de esta polémica sobre la terapia electroconvulsiva. Eduardo Iglesias, presidente del Consello Galego de Colexios de Médicos, recurre a la cautela, al “desconocer” su intríngulis, pero destaca que esta terapia se aplica “en unos 3.000 casos al año; a veces funciona, y otras no”. Al respecto de la solicitud de consentimiento para acceder al historial del joven, subraya que “son cuestiones complejas, más legales que médicas”, y sobre la huelga de hambre del padre de Iván, deja claro que “un médico no indica un tratamiento si no piensa que va a funcionar; él es quien decide, y a veces desconfiamos en exceso”.

Por otra parte, José Ramón Silveira, presidente de la Asociación Gallega de Psiquiatría, vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica y psiquiatra de reconocido prestigio, quiere dejar claro que “hay miles de estudios desde hace más de 50 años que demuestran la eficacia y bondad de la terapia electroconvulsiva”, efectiva “en los casos en los que se combinan síntomas de esquizofrenia, depresión, catatonia o ideas de suicidio, dos o tres o cuatro de estas circunstancias” y que, además, “se aplica tanto a embarazadas como a ancianos, porque es tolerable y tiene eficacia”. También habla de los logros del TEC, aportando que “la mitad de los pacientes que no responde bien a un tratamiento por depresión grave, el 80% responde bien a la TEC, y ésta remite”.

En cuanto a la capacidad del paciente –en referencia a su consentimiento para que la familia solicite el historial–, indica que “si el forense y el juez entienden que no tiene la capacidad de conocer, y es manejado por la enfermedad, está claro que no puede decidir”, y que “si en este caso hablamos de un paciente con internamiento involuntario, parece lógico pensar que no estaría preparado para firmar ningún documento legal que, en cualquier caso, no tendría validez”. Por último, al respecto de la huelga de hambre del padre, Silveira rechaza hablar de tal decisión, pero es consciente de que el TEC está “muy estigmatizado” entre la sociedad actual.