La familia de Iván, el arzuano que está recibiendo terapia electroconvulsiva (TEC), acaba de recibir la llamada de un alto cargo de Sanidade para interesarse por el estado del joven y conocer su caso en profundidad. Juan Carlos, su padre, no oculta que su prioridad pasa por detener la terapia de electroshocks y el traslado de su hijo a un centro sanitario distinto, que bien podría ser el Álvaro Cunqueiro de Vigo. De cualquier modo, reconoce que no está en disposición de asegurar que sus demandas sean finalmente aceptadas, si bien agradece un gesto "que contrasta con el de los facultativos que atienden a mi hijo, que no me han visitado durante la protesta".