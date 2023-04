El salón de actos del IES Antón Losada servió de escenario para la presentación de una novedosa iniciativa puesta en marcha entre el Concello y los centros educativos de A Estrada. Se trata de As historias non contadas, un proyecto educativo promovido por el CIM (Centro de Información á Muller) y financiado con cargo a los fondos del Pacto de estado contra la violencia de género. Esta propuesta, en formato podcast, está siendo desarrollada por Apaioga y está disponible en el canal de A Ollada da Sospeita, así como en la emisora local Radioestrada.

En A Estrada ha querido aprovecharse el tirón del podcast para poner voces de estudiantes de los institutos estradenses a un contenido que busca sentar cátedra en materia de igualdad. Desde ahora, las historias no contadas serán las que cada uno esté deseando escuchar.

En el acto acto de presentación intervinieron la edil de Servizos Sociais, Amalia Goldar; Marga de la Calle, directora do CIM de A Estrada, y Lara Fuentes, axente de Igualdade.

En su intervención, Goldar hizo hincapé “nas potencialidades dun formato como o podcast para achegar coñecementos dun xeito lúdico tanto para quen o fai como para quen o consume”.

Por su parte, la directora do CIM, Marga de la Calle, destacó “o fantástico traballo feito por todos os axentes implicados na iniciativa, desde a predisposición de todo o alumnado por sumar o seu gran de area ata o traballo do corpo docente por facilitar co seu labor a materializacion deste proxecto”. En el mismo sentido, Lara Fuentes animó a los estudiantes “a seguir apostando polo formato do podcast como ferramenta de difusión cultural”.

Según explicaron, a través de esta actividad, dirigida al alumnado de los centros de educación Secundaria del Concello, se promueve que los jóvenes elaboren sus propios programas dotándolos de contenidos en los que se recoja el papel de las mujeres y se ponga en valor su trabajo en distintos ámbitos. Así se han realizado un especial sobre la presencia de la mujer en el mundo del motor; un coloquio con la artesana estrandense, Vanesa Iglesias Casal; y una entrevista a la fotógrafa, también estradense, Marga Fraga. Esos son hasta el momento los tres episodios que integran el catálogo de un programa que prevé seguir aumentando su oferta de contenidos.

As historias non contadas” tiene su horario de emisión los miércoles en el espacio de la Galería, en RadioEstrada, a partir das 11.15 horas de la mañana y, de la misma forma, los episodios también están disponibles en los canales de Ivoox y Spotif y de la Ollada da Sospeita.

RECURSO EN AUGE.

Hay que señalar que el proyecto utiliza un recurso en auge como es el podcast, y que además, es una potente herramienta educativa con la que el alumnado es capaz de desenvolver sus habilidades orales, su creatividad y con el que pueden llegar a estimular sus competencias digitales.

Además, según mantienen los responsables de la iniciativa, este proyecto permite que los y las jóvenes estradenses forme parte activa de una iniciativa de divulgación y sensibilización a favor de la igualdad “para toda a sociedade”, terminan.