As vilas de Camelle e Arou (Camariñas) acolleron esta fin de semana os actos conmemorativos do 126 aniversario do afundimento do buque City of Agra, promovidos pola Asociación Cultural Naufraxios Galegos, e, por primeira vez, sumouse ós mesmos o representante da embaixada da India en España, K. Aman Chandran.

No buque británico, que naufragou o 3 de febreiro de 1897 na costa de Arou, perderon a vida 33 dos setenta e cinco tripulantes, e a maioría das vítima eran de orixe india. O representante da embaixada “quixo coñecer de preto a historia do naufraxio, a sorte dos seus mariñeiros e o lugar da traxedia, ademais de asistir ás actividade programadas”, afirma Fernando Patricio, presidente de Naufraxios Galegos. Esta visita, apunta, é resultado do “enorme esforzo de divulgación e investigación da historia do naufraxio do City of Agra”, que a devandita asociación vén levando a cabo desde o ano 2019 para protexer e conservar así a súa memoria. As actividades remataron na xornada do domingo na localidade mariñeira de Camelle.