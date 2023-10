O Pazo de Liñares (Lalín) recibiu no que vai de ano (concretamente desde o 3 de xaneiro ata o 30 de setembro) un total de 7.241 visitas, das que case o 5% procedían do estranxeiro; o 19% de distintos puntos de España; o 22% de Lalín e o 54% doutros puntos de Galicia. É importante resaltar o incremento rexistrado con relación a anos precedentes, destacando a suba de visitas recibidas desde toda Galicia, España e Europa é ás que contribúe a presenza que está tendo o pazo en Google Maps, con recensións e fotografías, xa que moitas persoas achéganse guiadas a Liñares por dita aplicación.

Dos preto de 7.300, un total de 1.777 persoas participaron en excursións (179 alumnos/as), 828 en diversos actos e 290 en vodas. Todos estes son eventos que acolleu o Pazo de Liñares durante os tres primeiros trimestres de ano.

O Ben de Interese Cultural Pazo de Liñares consolídase así como un recurso cultural e turístico de primeira orde desde a súa inauguración a finais de 2014. Actualmente acolle o Museo do Xoguete (Colección de A. Chaves) e da Marioneta, un centro referente con máis de 1.000 pezas, moitas inéditas. Un centro que vén de cumprir dous anos e que leva ao visitante a unha viaxe pola historia do xoguete, da infancia e do xogo.

Na parte dedicada á marioneta recolle unha representación das pezas máis destacadas de compañías de toda Galicia. Tamén se expón unha peza autómata, inspirada no manual do clérigo Domingo Martínez de Presa, de 1662. É unha máquina de personaxes de madeira, creada ex profeso para Liñares e que reproduce un baile da época renacentista.

Ao ser a casa natal do ilustre aviador Joaquín Loriga, neste pazo existe unha sala dedicada a este Fillo Ilustre con material moi diverso: fotografías, vídeo e unha pantalla táctil con todo tipo de información sobre o seu raid Madrid- Manila. Cómpre recordar a incorporación recente a esta sala do retrato de Antonio Maura, recuperado do pazo e restaurado polo Concello.

Tamén hai unha sala dedicada a Jan Dirk Hilgen que amosa material divulgativo e de traballo doado por este xeólogo holandés, chamando a atención algunhas pezas de minerais e microscopios.

PROCESO DE REHABILITACIÓN

Unha exposición de fotografía do proceso de rehabilitación do pazo moi interesante e ilustrativa é outro dos contidos do Espazo Liñares, que conta tamén cun Centro de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico, xestionado pola Deputación. Ademais, realízanse durante o ano diversos actos e actividades, como vodas, espectáculos, encontros, charlas, cursos, conferencias e diversas exposicións temporais. Nos últimos anos incrementou notablemente (máis dun 50%) o número de visitas e actos respecto aos anos anteriores. Prevese que o número de visitantes a finais deste ano poida chegar aos 10.000.