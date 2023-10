Fue el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, quien acaba de divulgar en el establecimiento ordense Casa Barreiro las ayudas para la promoción de la digitalización en el sector turístico, que contaron con una inversión total de 1,5 millones de euros para más de 200 empresas de toda Galicia. Y del total, 324.554 euros se destinaron a 48 empresas del sector ubicadas en las distintas comarcas compostelanas, incluyendo Santiago. El objetivo es acompañar a las empresas turísticas en el proceso de transformación digital para mejorar su competitividad y adaptarse a nuevas necesidades y tendencias.

Al hilo, el delegado explicó que estos apoyos promueven el desarrollo tecnológico a través de la incorporación de soluciones digitales a sus establecimientos, servicios y procesos, con la finalidad de mejorar su posicionamiento en un mercado que no para de evolucionar. Concretamente, el importe de estas ayudas se eleva al 80 % del montante subvencionable, con un máximo de 12.000 euros. Los beneficiarios del área de Santiago fueron, en Ames, Turisnorte (3.998 €) y Casa Estela (546,67 €); en A Baña, a Casa do Folgo Turismo Rural (296,20 €); Hotel Pazo de Lestrove, Dodro (1.066,6 €); Pensión San Antón de Melide (1.067,2 €); en Ordes, Restaurante Hotel Canaima (6.145,6 €) y Casa Barreiro (10.761,6 €); Teo, incluyendo al Fogar do Santiso (9.698 €), Hotel Congreso (5.600 €) y Compostela Inn (3.111,1 €); Cabanas da Ulla (5.984 €) y Eira Gundián, de Vedra, con 2.640 euros.

En cuanto a la capital de Galicia, fueron 17 establecimientos, entre los que figuran Hotel Alda San Carlos 811.960 €), Casa Marcelo (11.960 €); Seminario Menor (12.000 €); Tropical (4.540 €), Viajes Sierra (11.600 €); Viajes Viloria (12.000 €); Windsor (2.888 €); Viajes Camino de Santiago (11.700 €); Apartamentos Fogar Natural (8.800 euros); Dadá Coliving & Rooms (2.092 €); Viajes Sant Yago (8.400 €); Apartamentos Pacios (11.984 €); Riquela Music (12.000 €) Apartamentos Turísticos Roompedra (11.680 €); A Casa da Viña (8.952 €); Hotel Oca Puerta del Camino (11.960 €) y Café Casino (8.920 €).

Ya en Costa da Morte se beneficiaron en Carballo el Pazo Villar de Francos (11.960 €) y Mar de Menta Viajes (3.024 €); en Cee Aparthotel Ría de Lires (3.264 €) y Hotel Boutique Mar do Ézaro (4.000 €); el Hotel Bela Fisterra (3.141,6 €); Furna Atlántica de A Laracha (1.219 euros); A Ventana de Laxe (1.108 euros); Be Plus, agencia de viajes de Malpica (10.640 €); en Muxía los Apartamentos Turísticos Praia do Capitán (4.600 €), Albergue Bela Muxía (1.004,44 euros) y también A Casa da Reina (4.072 €). Por último, constan en Barbanza la Pizzería Adriá de Boiro (9.469 €); Atmos Hotel de Outes (9.917 €) y Viajes Fontao Travel de Ribeira (que recibió 9.284,8 euros).

POLÍTICA. Según el Ejecutivo autonómico, estas ayudas se enmarcan en la política turística de la Xunta para promover la digitalización entre el sector, como una herramienta clave para garantizar su competitividad y sostenibilidad y que les permite, además, ser eficientes en los procesos de gestión. La clave de la transformación tecnológica es, además de la infraestructura digital, el acceso a tecnologías como la nube, la ciberseguridad, sistemas de inteligencia artificial y análisis masivos de datos. En cuanto al destinatario, son personas físicas y jurídicas titulares de establecimientos hoteleros, cámpines, establecimientos de turismo rural, apartamentos turísticos, viviendas turísticas y albergues turísticos; empresas de restauración (restaurantes, cafeterías y bares) y agencias de viajes, que tuvieran su domicilio fiscal en Galicia y que lo hayan inscrito y autorizado o clasificado, conforme establezca la normativa turística en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia.

Trenor explicó que se consideraron gastos subvencionables aquellos en que incurriera la persona solicitante entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, derivados de la transformación digital, de la instalación de herramientas de visualización, consulta y análisis de datos, de la implementación de motores de reserva o de la incorporación de sistemas y metodologías para reforzar la seguridad de los datos. También incluye gastos derivados de la creación del producto y comercialización del destino Galicia y desarrollo de las TIC en la gestión, promoción y comercialización de la oferta turística.

BENEFICIARIO. Por su parte, el titular del albergue Bela Muxía, Pepe Formoso, califica “positivamente” la ayuda recibida para este establecimiento, “porque a Administración está para que o sector mellore, aínda que poderían incluír máis cartos”. En este caso, se invirtieron más de mil euros en “adquirir novas ferramentas informáticas e materiais dixitais, que permiten optimizar o que temos”.

Concretamente, se destinaron los fondos a “motores de reserva optimización de melloras e PMS”, relacionando estas Property Management System con el concepto hospitality mediante el que se mejoran y facilitan las relaciones entre hotel y huésped.

Porque además de hacer más fácil la labor hotelera, las mejoras también revierten en la clientela, “non só pola estensión do wifi, por exemplo, senón porque tamén van poder facer o check in dun xeito máis rápido, o que implica que se poida instalar na habitación en menos tempo”, algo que a su juicio es muy bien valorado por turistas y visitantes. En cuanto a la marcha del sector de la hospedería jacobea, el también presidente de APTCM augura que los resultados de agosto “van ser mellores que os do ano pasado nesa data”.