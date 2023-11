A directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, subliñou onte en Lousame a relevancia do papel dos cazadores nas medidas de control da fauna silvestre e agradeceu ao colectivo a actitude de “permanente colaboración” coa Xunta neste eido.

Do Campo entregou os premios do XXXVI Campionato galego de caza menor con can, que contou con 21 participantes. Os 3 primeiros clasificados representarán a Galicia no Campionato de España nesa modalidade. Tamén se celebrou o II Campionato de caza menor adaptado, competición que promove a participación de persoas con algunha discapacidade.