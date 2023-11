Á gran cita anual acudiron palilleiras de Viveiro, San Ciprián, Burela, Sarria, Lugo, Vigo, Cambados, Bueu, Vilanova, Tui, O Porriño, Ribeira Sacra, A Coruña, Boiro, Valga, Ferrol, Fene, Neda, Ames, Betanzos, Cambre, Paderne, Arteixo, Coirós, Noia, O Son, Oleiros, Cariño, Valdoviño, Esmelle, Abegondo, Camariñas e as anfitrionas de Vimianzo.

A exhibición complementouse con diversos expositores que ofertaron materias primas e outros produtos vinculados coa labor das artesás do palillo e doutras artesanías.

O encontro celebrouse no pavillón do IES Terra de Soneira e foi organizado pola Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo.

Asistiron a alcaldesa, Mónica Rodríguez; a deputada provincial de Emprego, Rosa Ana García; e a subdelegada do Goberno, María Rivas.