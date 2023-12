Medio cento de veciños e políticos de Dodro, co seu aldalde á fronte, concentráronse diante do centro de saúde local despois de que nas últimas semanas viran recortado "o seu cadro de persoal", apuntaban nun manifesto público. Pola súa banda, dende o Sergas deixan claro que a segunda praza facultativa cubriuse, se ben só durante tres días á semana; que a asistencia sanitaria nunca foi interrumpida e que o número de tarxetas sanitarias non é tan alto como para afectar á veciñanza, sen ter constancia de protestas por parte dos usuarios.

Os manifestantes lembran, de calquer xeito, que a falta de previsión provocou que un só facultativo chegase a atender o traballo de dous, o que repercutiu "nun maior número de consultas, ampliación do tempo de espera para ser atendidos, estrés para o profesional médico, maior utilización do servizo de urxencias e maior desprazamento para as consultas médicas". Ao seu xuizo, iso redundou "nunha peor calidade do servizo sanitario, servizo fundamental nun Concello con tanta poboación maior". O Concello de Dodro chama a defender a sanidade cunha concentración este xoves Ademais, concluiron facendo un chamamento "as autoridades locais para que se involucren e demanden a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a inmediata normalidade dos servizos sanitarios no Concello de Dodro, tamén o servizo de pediatría, que leva sen atenderse de forma continua desde fai anos, e que é fundamental para construír un Concello xoven e con futuro".