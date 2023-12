Na Carballeira de Paramuíño, situada moi preto do CEP de Ventín e do campo de fútbol de Biduído, residen dende hai uns días cinco novos ‘habitantes’, que veñen a sumarse aos que moran no lugar dende que a comezos de ano o Concello de Ames realizou a primeira intervención na zona para poñer en valor a flora e a fauna do lugar e recuperalo para uso e desfrute das familias amesás.

As novas figuras coas que conta a carballeira situada na parroquia de Biduido, que ocupa uns 8.000 metros cadrados, son unha xeneta, unha bubela, unha víbora, una avelaíña e una xoaniña, que agora comparten espazo coa vacaloura, a bolboreta macaón, a donosiña, a curuxa, a píntega e o peto real que chegaron ao lugar a comezos de ano. Naquela primeira intervención tamén se recrearon distintos seres habituais dos contos e lendas galegas, como trasgos ou damas. A intención do Goberno local é seguir sumando figuras a unha zona de lecer que cada vez é máis frecuentada polas familias do municipio, fundamentalmente dos arredores de Biduido e O Milladoiro. A recreación realizada na carballeira, a través da Aula da Natureza do Concello de Ames, correu a cargo da empresa amesá Escenoset. Para dar a coñecer as novas figuras, que foron colocadas esta semana, realizouse unha visita á Carballeira dos Trasgos na que participaron o alcalde, Blas García; o concelleiro de Xestión do Medio Natural, Javier Antelo; a técnica da Aula da Natureza, Patricia Reboreda; e alumnado de sexto de educación infantil do CEIP Agro do Muíño. "Este é un proxecto que está tendo moi boa acollida dende a súa posta en marcha", salientou o rexedor. "É algo de todos os veciños e veciñas, que debemos coidar. Esperamos que a xente continúe vindo visitar este espazo tan acolledor", engadiu Blas García. Pola súa banda, o concelleiro Javier Antelo salientou que a actuación permite poñer en valor un espazo de gran importancia ambiental como é a Carballeira de Paramuiño e animou os veciños a achegarse á zona para pasear e descansar.