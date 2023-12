Efectivos de los Bombeiros de Arzúa recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre, que fue encontrado en un barranco de difícil acceso cerca de su domicilio ubicado en el lugar de Santa Irene, en Arca, perteneciente al Ayuntamiento de O Pino. Se trata de Ramón, un vecino de 66 años al que se le perdió la pista el fin de semana, al parecer al salir de un bar.

Tal como informa el 112 Galicia, fue pasadas las 17.30 horas de ayer cuando un particular contactó con los servicios de emergencia para solicitar ayuda, indicando que echaba en falta a su vecino, que vivía solo y que no lo veía desde hacía dos días, por lo que podía haberle pasado algo en su casa. Según trasladaban quienes le conocían, era discreto y no se relacionaba demasiado con el resto de los lugareños.

Así, se dio aviso a los profesionales de Urgencias Sanitarias, a la Guardia Civil y a los Bomberos, que entraron en la vivienda y no encontraron al varón, pese a que sí estaba su coche estacionado. Por ello, se comenzó la búsqueda en los alrededores y, sobre las 21.00 horas del martes, se halló al hombre en un barranco, siendo rescatado su cuerpo sin vida. Personas que trabajan en el entorno de Arca hacían hincapié en las duras condiciones de frío que hizo todo el fin de semana, y descartan que se trate de un suceso violento, apuntando a que podría haber perdido el equilibrio y precipitarse por el desnivel. De cualquier forma, será la autopsia la que determine la causa del óbito.