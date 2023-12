El Concello de A Baña aprobó unos presupuestos para 2024 a la baja por 3,9 millones. Según el regidor, José Antonio Pereira, son “austeros e realistas” y permitirán “pagar as débedas de máis dun millón de euros que nos deixou ou anterior goberno”. El punto salió adelante con los votos del ejecutivo local PSOE-BNG y la abstención del PP, pero no así la Relación de Postos de Traballo (RPT), que cayó al no contar con el respaldo de la edil nacionalista, Mónica González, ni del PP.

Comenzando por las partidas presupuestarias, se mantienen las ayudas a colectivos sociales y añaden una subvención de 12.000 euros para la Festa da Filloa y otra partida de 300.000 euros para la mejora da carretera entre Vilar da Torre y Paramos, según aportaba Pereira. En la misma línea incidió la teniente de alcalde, Mónica González, al asegurar que estas cuentas “permitirán pagar servizos básicos e as facturas pendentes a pequenos provedores”. Por su parte, el líder del Partido Popular, Andrés García Cardeso, y su grupo echaron en falta el desglose de las inversiones, pero apuntó que su partido “quería ser construtivo”, y adelantó la abstención. La mayor partida de ingresos de los presupuestos de A Baña para 2024 proceden de las transferencias corrientes de otras administraciones (2,52 millones de euros). Los impuestos directos (639.000 euros), las tasas y precios públicos (334.000) y las transferencias de capital (307.000 €) son las otras partidas más relevantes. Ya en lo que atañe a los gastos, la mayor parte se destinan a pagar los denominados corrientes y servicios que reciben los vecinos (1,74 millones) o para afrontar los de personal (1,43 millones). Para inversiones reales figuran 491.000 € y otros 191.000 para transferencias corrientes. 'Repaso' del bipartito de A Baña al anterior gobierno por elevar a 1,6 millones la deuda El consenso en el ejecutivo local, sin embargo, decayó con la aprobación de la citada RPT. El alcalde afirmó que después de varios años de trabajo y negociación con los sindicatos y trabajadores, se presentaba un documento muy importante para organizar o trabajo del personal municipal, que busca la eficiencia de la administración local y la mejora de las condiciones de los empleados municipales, creando incluso nuevos puestos. Para José Antonio Pereira este es un “documento vivo, que se pode mellorar, e que está consensuado cos representantes dos traballadores. Na última mesa de negociación aclaráronse moitas dúbidas”. Desde el PP abogaron por retirar el punto del orden del día para seguir negociando y buscar el consenso con trabajadores y sindicatos, mientras que Mónica González (BNG) aseveró que la RPT “non cumpre” con la optimización de los recursos humanos de los que dispone el Ayuntamiento; que tiene incongruencias y que carece del apoyo de la mayoría de los trabajadores municipales.