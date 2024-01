La marea plástica formada por millones de diminutas bolas procedentes del contenedor que se cayó del buque mercante Tocano el pasado 8 de diciembre en aguas portuguesas sigue avanzando por la costa gallega y llegó ya a numerosas playas de once concellos, desde Ribeira hasta Muxía.

El conselleiro de Mar, Alfonso Villares, anunció este viernes en Noia que la Xunta activó el nivel uno del Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia (plan Camgal) y movilizó a la empresa Tragsa, que ya está trabajando en cuadrillas para colaborar con los concellos “que son los que tienen que hacer esas tareas de limpieza en sus arenales”. “Por supuesto, le pasaremos las facturas de los gastos de la Xunta y de los concellos a la empresa propietaria de la carga”, añadió.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, quien también se desplazó a Noia, insistió en lanzar un mensaje de “absoluta tranquilidad” tras afirmar que, según la información de la que dispone del Gobierno central, estos pellets “no son tóxicos ni contaminantes, aunque todo plástico influye desde el punto de vista medioambiental”. Vázquez instó al Gobierno central “a ponerse las pilas” y a estar “vigilante ante lo que está ocurriendo”.

Tras informar que los pellets llegaron también al Parque Natural de Corrubedo, donde son retirados por operarios de Tragsa y del Concello de Ribeira, la conselleira dijo que la Xunta asumirá la recogida en aquellos concellos que dijeron que no la realizarán con sus medios.

La llegada de estos microplásticos, ya sean sueltos o en sacos enteros, se produjo ya en las playas de Espiñeirido, O Vilar y A Muralla (Ribeira); As Furnas, Boca do Río, Queiruga y Caaveiro (O Son); A Corna (A Pobra); Area Maior, San Francisco, Abelleira y Espadanal (Muros); Broña y Siavo (Outes); Boa y Testal (Noia); O Pindo y Lariño (Carnota); Punta do Niño do Corvo (A Illa de Arousa); Gures y Lires (Cee); Mar de Fóra, Rostro y Sardiñeiro (Fisterra); y Nemiña (Muxía).

Villares señaló que, según la información disponible, facilitada por el Gobierno central, la carga procedente del contenedor perteneciente a una empresa polaca “podría llevar más de una tonelada de pellets plásticos” y que “podría haber llegado también a las costas asturiana y cántabra”. Mar pedirá al Gobierno central que ofrezca información sobre este espisodio “para determinar la dimensión del problema”. El Servizo de Gardacostas está realizando tareas de búsqueda de dicho material por mar y tierra.

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace Galicia constató que los arenales del Parque Natural de Corrubedo “están cubiertos de millones de pellets” cuyo daño al ecosistema “durará muchos años”.

La Asociación Noia Limpa recibió el ofrecimiento de numerosos voluntarios para iniciar limpiezas, pero señala que todavía no ha puesto en marcha un dispositivo al respecto. Además, la ONG SEO/BirdLife advierte que estos microplásticos “pueden afectar a las aves marinas”, por lo que reclama a las autoridades retirar los pellets de la costa y abrir una investigación para conocer bien el impacto ambiental y las causas del accidente. Entre las especies que pueden verse afectadas, la ONG destaca el chorlitejo patinegro (píllara das dunas), una especie catalogada como vulnerable en el catálogo gallego de especies amenazadas. En este sentido, apunta a la importancia de valores ambientales en zonas como el Parque Natural de Corrubedo, donde se encuentra la mayor población reproductora de Galicia de chorlitejo patinegro.