El conselleiro de Mar, Alfonso Villares, insistió esta mañana que el Gobierno estatal no avisó en tiempo y forma a la Xunta sobre el vertido de pellets de plástico que a lo largo de estos días ha teñido de blanco muchos arenales gallegos, principalmente en la ría de Muros e Noia y en la de Arousa. Concretamente el responsable de la cartera marítima de la Administración autonómica ha denunciado que el Ejecutivo central no dio el aviso hasta catorce días después de conocer que un barco había perdido contenedores en alta mar.

“A nós o Goberno infórmanos destes feitos a través de correos electrónicos os días 3 e 4 de xaneiro, antes non temos ningún de información do que está pasando nesas costas”, explicó Villares, que denunció que el Ejecutivo estatal era conocedor de esta problemática desde el pasado 20 de diciembre y no se lo hizo saber al ente autonómico.

El conselleiro se preguntó por qué nadie del Gobierno lo puso en conocimiento de la Xunta, más si cabe en un caso como este, donde el Ejecutivo estatal es el responsable de salvamento marítimo. “Se teñen a información precisa do que estaba pasando, como habendo un problema medioambiental, non establecen un sistema de alerta e non poñen a funcionar un plan de acción se eles son os que teñen a competencia?”, cuestionó Villares.

El responsable de Mar añadió que junto con la Consellería de Medio Ambiente están trabajando ya y lo continuarán haciendo para ayudar a los doce concellos afectados por el momento en las labores de limpieza, después de que estos denunciaran en los últimos días la inacción administrativa.

La respuesta de la Delegación del Gobierno

Tras las palabras de esta mañana de Alfonso Villares, la Delegación del Gobierno en Galicia ha salido al paso para desmentir rotundamente las acusaciones vertidas por el Gobierno gallego. Según la información aportada por fuentes del mismo el jefe de servicio de Salvamento Marítimo de Fisterra, dependiente del Ejecutivo central, dio aviso el propio 20 de diciembre a las 18:30 horas al subdirector del servicio de Guardacostas de la Xunta de la llegada de pellets a la costa gallega.

Es por ello que desde el organismo que lidera Pedro Blanco exigen al conselleiro de Mar que pida disculpas por "faltar a la verdad", además de asumir sus responsabilidades por no estar al tanto de la información recibida por los servicios de la Xunta.