La Xunta ha activado el plan de anticontaminación (Camgal) en su nivel más bajo ante la llegada de millones de microplásticos a las costas gallegas por la pérdida de parte de la carga del buque mercante Tocano el pasado día 8 de diciembre en aguas portuguesas. El Gobierno gallego recibió la primera notificación del vertido el día 13 y tres semanas después ha tomado la decisión de poner en marcha el Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de la Comunidad Autónoma de Galicia.

En declaraciones con motivo de su visita a la playa noiesa de Testal para analizar la situación, el conselleiro del Mar ha explicado que los Gardacostas peinan a esta hora el mar y litoral gallegos en busca de más plásticos. "Estos días nos transmitieron desde el Gobierno que no encontraron ni vieron ningún tipo de saco ni nada parecido" en el agua, por lo que el plástico "se está viendo desde que llega a las costas".

Asegura Villares que van a "echarle una mano a los ayuntamientos", que son los responsables de "ejecutar la limpieza", pues se va a reforzar con cuadrillas de personal de la empresa Tragsa para la recogida. "Vamos a ver cuál es realmente la dimensión del problema e intentar atajar el problema por donde pueda parecer", sostiene el conselleiro do Mar.

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien también se desplazó a Noia, insiste en lanzar un mensaje de “absoluta tranquilidad” tras afirmar que, según la información de la que dispone del Gobierno central, estos pellets “no son tóxicos ni contaminantes, aunque todo plástico influye desde el punto de vista medioambiental”. Vázquez insta al Gobierno central “a ponerse las pilas” y a estar “vigilante ante lo que está ocurriendo”.

Tras informar que los pellets llegaron también al Parque Natural de Corrubedo, donde son retirados por operarios de Tragsa y del Concello de Ribeira, la conselleira dijo que la Xunta asumirá la recogida en aquellos concellos que dijeron que no la realizarán con sus medios.

Un contenedor cargado de pellets de plástico

La llegada de estos microplásticos, ya sean sueltos o en sacos enteros, ha sido notificada ya en las playas de Espiñeirido, O Vilar y A Muralla (Ribeira); As Furnas, Boca do Río, Queiruga y Caaveiro (O Son); A Corna (A Pobra); Area Maior, San Francisco, Ventín, Liñares y Espadanal (Muros); Broña y Siavo (Outes); Boa y Testal (Noia); O Pindo y Lariño (Carnota); Punta do Niño do Corvo (A Illa de Arousa); Gures y Lires (Cee); Mar de Fóra, Rostro y Sardiñeiro (Fisterra); Nemiña (Muxía); y As Lapas (A Coruña).

Según explicó el conselleiro del Mar, un barco perdió seis contenedores cuando navegaba frente a la costa portuguesa y uno de ellos portaba los pellets de plástico, que también "están llegando a la costa asturiana y cántabra". Asegura Villares que, tras proceder con la limpieza de la costa, se le pasará la factura correspondiente a esos trabajos a la empresa propietaria de la carga.

Según denuncian varias entidades ecologistas, estos microplásticos llevan apareciendo en arenales gallegos desde el pasado 13 de diciembre. Noia Limpa alerta de que todavía siguen llegando oleadas de pellets a las playas de las comarcas. “La gente sigue encontrándose sacos a día de hoy y el mar continúa trayendo plásticos que se depositan en las rocas”, relatan a EL CORREO GALLEGO desde la organización, que denuncia la pasividad de los concellos ante la situación. “No podemos más; no hemos conseguido hablar con las autoridades. Todavía no hay información oficial al respecto y necesitamos que la Administración actúe”, añaden.

Por su parte, la organización ecologista SEO/BirdLife ha advertido de que los microplásticos "pueden afectar a las aves marina" y reclama a las autoridades retirar los pellets de las costas y abrir una investigación para conocer bien el impacto ambiental y las causas de esa contaminación marina.

Ecoloxistas en Acción, Plademar Muros-Noia y la plataforma Noia Limpa han anunciado que comienzan a preparar acciones de voluntariado para la recogida de estos millones de pellets de plástico llegados a las costas gallegas ante la "inacción" y "ausencia absoluta" de la Xunta.

Estos colectivos ecologistas y del mar han informado también de que preparan una querella contra la naviera responsable del barco del vertido de estos microplásticos.

Según ha detallado la Xunta, fue el pasado 8 de diciembre cuando el mercante Tocano, mientras navegaba en aguas portuguesas, perdió varios contenedores que formaban parte de su carga, entre los que se encontraban bolsas de alrededor de 25 kilos de pellets de plásticos, con el nombre de una empresa con sede en Polonia. Además, ha solicitado a la ciudadanía que notifique la aparición de estos materiales al 112 para acometer los trabajos de retirada de los millones de bolitas de plástico blancas.

Exigen más información al Gobierno

Desde la Consellería del Mar instan al Gobierno central a que "dé más información" y que "aclare si son más contenedores y las características del material".

A este respecto, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, demanda que el Ejecutivo central "esté encima de este tema" y "que se pase la información necesaria" a la Xunta, que "está al lado de la gente del mar, de los municipios y velando por el medio ambiente". Requiere que esté "vigilante" y que "se cerciore de que la información que está aportando es la real".

Vázquez advierte de que este material llega en sacos y disperso, por lo que "no es fácil su recogida". De este modo, apela a "ser pacientes". Considera que la naviera "ha de responsabilizarse" y "ha de hacerse cargo de todos los gastos derivados".