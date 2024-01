Desde a Asociación de Veciños dos Tilos (Teo) lembran que o pasado mércores cumpríase un ano “da talla cacique dos liquidámbar no noso parque”, que ordenaba o Concello por “seguridade”. Foi unha decisión que mobilizou a boa parte desta urbanización para mostrar o seu malestar e, ao seu xuizo, “despois tivo moito que ver nas eleccións municipais, xa que se cambiou” o executivo que ia suceder a Sisto.

Tamén afirman na AA VV que, tras un ano, “comprobamos que non serviu para nada e deixounos sen un espazo do que xa ninguén goza e simplemente converteuse nunha zona de tránsito, xa que no verán o sol é insoportable e no inverno non protexe da choiva”. Ademais, os residentes presentaron no seu día o testemuño dun enxeñeiro de montes, Antonio de María Angulo, no que se avogaba por una poda xeral para evitar a eliminación de tantos exemplares.