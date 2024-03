Boqueixón fomenta a natalidade con axudas para mercar alí e Vedra estende o saneamento

O Concello de Vedra segue a acometer as obras de saneamento no seu termo municipal, a través do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Así, e se por unha banda remataban en febreiro as intervencións nos sumidoiros para o lugar de Bazar (Trobe) cun presuposto de 137.061 €, agora veñen de comezar as melloras no lugar da parroquia vedresa de Fontao, cun orzamento de 121.999 € , unha actuación que deberá estar rematada antes do verán.

E, pola súa banda, o Concello de Boqueixón convocou as axudas destinadas ao fomento da natalidade no municipio durante 2024, de ata 400 € por cada crianza nada, adoptada ou acollida entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2024.

Gasto no municipio

O gasto subvencionado deberá ser realizado en empresas radicadas no municipio, e o prazo de solicitude para crianzas nadas, acollidas ou adoptadas entre o 1 de xaneiro e o 26 de marzo abriuse o pasado 27 de marzo e pecharase o vindeiro 10 de abril. A subvención ampliarase a 500 euros no caso de acreditar unha discapacidade do 33 por cento.