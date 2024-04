A Baña tendrá que hacer frente facturas pendientes por un importe de 800.000 euros este mismo año

El pleno de A Baña acaba de aprobar por unanimidad la ordenanza que incluye el reglamento de régimen interior del Punto de Atención á Infancia (PAI). Y es que, durante el periodo de exposición pública, no se llegó a registrar reclamación alguna a esta normativa.

En la sesión también se dio cuenta de la liquidación del presupuesto municipal de 2023. En este punto, el alcalde, José Antonio Pereira, explicó que aunque dicha liquidación presenta un remanente positivo de 256.000 euros, el Concello sigue teniendo pendiente una deuda que supera los 800.000 euros. “A contención do gasto que fixemos a partir do mes de xuño permitiunos pechar o exercicio con 256.000 euros de remanente, pero o Concello segue tendo pendentes de pago facturas por máis de 800.000 euros ás que teremos que facerlle fronte este ano”, aseguró Pereira Gil.

Presupuestos 2024

Al hilo, hay que recordar que a finales del pasado año El Concello de A Baña aprobaba unos presupuestos para 2024 a la baja por 3,9 millones. Según el regidor, José Antonio Pereira, se trata de unas partidas “austeras e realistas” que permitirán “pagar as débedas de máis dun millón de euros que nos deixou ou anterior goberno”. El punto salió adelante con los votos del ejecutivo local PSOE-BNG y la abstención del PP, pero no así la Relación de Postos de Traballo (RPT), que cayó al no contar con el respaldo de la edil nacionalista, Mónica González, ni del PP.

Entre las partidas presupuestarias, se mantuvieron las ayudas a colectivos sociales, añadiéndose una subvención de 12.000 euros para la Festa da Filloa y otra partida de 300.000 euros para la mejora da carretera entre Vilar da Torre y Paramos, según aportaba Pereira. En la misma línea incidía entonces la teniente de alcalde, Mónica González, al asegurar que estas cuentas “permitirán pagar servizos básicos e as facturas pendentes a pequenos provedores”. Por su parte, el líder del Partido Popular, Andrés García Cardeso, y su grupo echaron en falta el desglose de las inversiones, pero apuntó que su partido “quería ser construtivo”, y adelantó la abstención.

Partidas

La mayor partida de ingresos de los presupuestos de A Baña para 2024 procede de las transferencias corrientes de otras administraciones (2,52 millones de euros). Los impuestos directos (639.000 euros), las tasas y precios públicos (334.000) y las transferencias de capital (307.000 €) son las otras partidas más relevantes. Ya en lo que atañe a los gastos, la mayor parte se destinan a pagar los denominados corrientes y servicios que reciben los vecinos (1,74 millones) o para afrontar los de personal (1,43 millones). Para inversiones reales figuran 491.000 € y otros 191.000 para transferencias corrientes.