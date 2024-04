Solidariedade dende Carballo para ofrecer transporte seguro a mozas de Malawi para que poidan estudar

A solidariedade non coñece fronteiras e, por iso, dende Carballo, a empresa Nómadas Motorhome, dedicada á venda e aluger de autocaravanas, vén de impulsar, xunto coa Asociación Operación Pangono Pangono, o proxecto #miniVAN_Area49 para conseguir un minibús que facilite os desprazamentos a escolas e universidades a 70 mozas da residencia Amai María, de Malawi, que xestionan as Misioneiras de María Mediadora.

Ricardo Baamonde Couto, presidente da sinalada asociación, xunto con Lucía Figueiras e Jesús García, xerentes de Nómadas Motorhome, presentaron o proxecto que vén a complementar iniciativas anteriores, como as Rutas Nómadas Solidarias que en 2107 en 2018 permitiron recadar fondos para dotar de instalacións fotovoltacias e bombeos solares a varios hospitais, orfanatos e residencias de estudantes, tamén en Malawi. “Despois da boa experiencia, e pasada a pandemia, propuxémonos tratar de axudar ás mozas africanas para que poidan rematar os seus estudos de secundaria e universitarios”, afirma Lucía Figueiras.

Os promotores do proxecto aseguran que o transporte público na cidade de Lilongwe, onde se ubica a residencia, “é moi precario e realizase en camionetas de cabina aberta ou minibuses privados, que van sempre moi ateigados de xente”. Ademais, engaden, non teñen horarios fixos, os accidentes son moi frecuentes debido á falta de mantemento dos vehículos, e o prezo dos minibuses privados son moi elevados para a capacaidade económica das xentes malawianas.

A todos eses problemas hai que que engadir que eses medios van sempre cheos para facer rendibles as rutas, “e este feito provoca que as mozas sufran con frecuencia acoso sexual, especialmente as máis novas, polo que moitas veces optan por desprazarse a pé a pesar das longas distancias que deben percorrer”, subliñan. Uns atrancos que esperan superar coa doazón do minibús que pretenden conseguir, “e que podería usarse tamén no hospital de Mlale e no orfanato de Chezi”, que tamén xestionan as misioneiras.