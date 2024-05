Arrancan las dos puertas de un turismo para liberar al conductor accidentado en Dubra

Los bomberos del parque comarcal de Santa Comba auxiliaron a un conductor herido en un accidente de tráfico que tuvo lugar en Val do Dubra. Recibieron la alerta este sábado 4 de mayo, a las 14.47 horas, informando de un accidente en la Parroquia de Niveiro. El incidente se produjo cuando el conductor del vehículo se salió de vía mientras circulaba por la DP-7804, sin que pudiera abandonar el coche.

Según informan desde el 112, "o home sufrira feridas na cabeza e queixábase de sentir fortes dores no corpo, principalmente na perna, onde recibira un maior impacto. O condutor non estaba apresado, pero non podía saír do automóbil pola imposibilidade de abrir as portas do mesmo", trasladan. Los bomberos acometieron la excarcelación del sujeto, para lo que tuvieron que arrancar las dos puertas del vehículo. "Esta actuación permitiu, finalmente, crear o espazo suficiente para sacar á vítima con seguridade, e o home foi trasladado ao centro hospitalario por parte do 061", terminan. Tomaron también parte Protección Civil de Val do Dubra, la Guardia Civil y el 061.