Reúnen cien toneladas de tapones en cuatro años para luchar contra el Dent y fabricar papeleras respetuosas con el medio

Padrón fue marco de la presentación de las diez primeras papeleras fabricadas con los tapones de plástico que desde hace 4 años reúne la Asociación Art for Dent para visibilizar este dolencia. Y, a lo largo de este periodo, la entidad ha logrado reunir más de 100 toneladas de estos elementos desechables de las botellas, una iniciativa que arrancaba en la localidad de A Esclavitude.

Dichas papeleras, además de servir para que los vecinos depositen sus desperdicios, suman una finalidad “moi especial que é seguir dando visibilidade á enfermidade de Dent, convertir ese material de plástico en donación para a investigación no Nefrochus, no hospital de Santiago de Compostela, e ademáis o feito de que cada tapón recollido polos cidadáns para esta causa, teña unha finalidade de reciclaxe e medio ambiental, convertidos en papeleiras sostibles”, destacan los responsables de la asociación. Además, se trata de un proycto al que llevan tres años dándole vueltas para “ver convertidos esos tapóns solidarios, en algo útil” para el grueso de la sociedad”.

Desde Art for Dent consideran que “iniciativas coma esta son moi importantes para nós, porque ademáis da doazón, axúdanos tamén a darlle visibilidade a esta doenza tan minoritaria. Ademáis de servir de utilidade para a sociedade e queremos agradecer a todos e cada un dos cidadáns implicados nesta campaña e amén ó Concello de Padrón que leva colaborando con esta asociación desde 2020”. Precisamente, era el regidor Anxo Arca, junto a la edila de Urbanismo Ana Belén Castro; Ana Isabel Lapido, de Netcycle; y María Castelao, presidenta de Art for Dent, los encargados de divulgar la noticia, tras ser elaborados los depósitos por Netcycle en A Pobra do Caramiñal con la ayuda y colaboración del Ayuntamiento padronés.

Diagnóstico de Hugo

Hay que recordar que, a raíz del diagnóstico del joven brionés Hugo con la enfermedad de Dent, en diciembre de 2019, “e como xogador de fútbol no Esclavitude, xurdiu unha campaña de promoción que levou a convertir o Novo Campo do Doce nun lugar de recollida de solidaridade, chegada de moitos puntos de Galicia”, destaca su madre, María Castelao. Hoy siguen llegando tapones de muchos municipios, empresas, colegios, asociaciones, instituciones o personas particulares desde febrero de 2020, logrando superar la cifra de 100 toneladas para reciclar y sufragar, como donación tras su venta, la investigación de la dolencia a cargo del Nefrochus (laborotario de genética de enfermedades renales) y del IDIS (Instituto de Investigación Sanitaria) de Santiago.