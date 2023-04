Hay etiquetas en el fútbol que pesan mucho. Pocas como la de haber sido el portero más caro de la historia del fútbol. 80 millones de euros pagó el Chelsea por Kepa Arrizabalaga en 2018, seis meses después de que Zinedine Zidane frenara a última hora su fichaje por el Real Madrid, precisamente el rival al que se enfrenta este miércoles en la ida de cuartos de final de la Champions. Pronto se apropió también de la portería de la selección española, en detrimento de David de Gea. Aún con 23 años, parecía encaminarse a la condición de portero de época. Y, sin embargo...

A comienzos del año 2020, 18 meses después de llegar a Stamford Bridge, su estrella se apagó. Un rendimiento muy pobre bajo palos y su falta de 'feeling' personal con su entrenador, Frank Lampard, el mismo que acaba de retomar las riendas del equipo, provocaron que fuera relegado al banquillo, en favor de un veteranísimo Willy Caballero que llevaba seis temporadas sin jugar con regularidad.

También desapareció de la selección

Luis Enrique, dada su falta de participación en su club, dejó de contar con él en la selección. No hubo un enfrentamiento con el seleccionador ni nada por el estilo, como sí ocurrió con otros futbolistas que desaparecieron de la selección, simplemente el asturiano decidió depositar su confianza en un portero que sí jugaba en su club. Era Unai Simón quien, curiosamente, fue quien le relevó en la portería del Athletic cuando él puso rumbo a Londres.

Kepa había caído de manera inesperada en un agujero futbolístico, del estrellato máximo a ser suplente de un compañero al borde de la jubilación en apenas año y medio. Desde su entorno ofrecían argumentos de carácter personal que permitían contextualizar una caída de rendimiento tan abrupta.

Problemas personales

La ruptura con su novia de toda la vida, que se había mudado a Londres con él, le afectó sobremanera. También la salida de Álvaro Morata del equipo, que había sido su principal apoyo en el vestuario, así como la marcha del portero Sergio Rico del Fulham, su gran amigo en sus primeros meses en Londres. Sus dificultades iniciales para hablar inglés con fluidez le supusieron un problema importante en sus relaciones sociales, así como su residencia: eligió vivir en el barrio de Chelsea mientras la mayoría de sus compañeros residían en Cobham, a las afueras de la ciudad, cerca de la ciudad deportiva del club.

A todo eso se sumó una relación tirante con Lampard, un entrenador era una leyenda del club y que quería 'rebritanizar' la plantilla. Eso provocó que el núcleo latino del vestuario (a excepción de Azpilicueta y Jorginho) se viera desplazado y perdiera protagonismo, sobre todo por las tensiones que provocó el modo en que Lampard enseñó a David Luiz la puerta de salida del club, en el verano de 2019.

El técnico inglés le dijo a la cara a Kepa que no contaba con él de cara a la temporada 2020/21 y que lo mejor era que se buscara equipo. "Pero Kepa tiene un alto concepto de sí mismo y no estaba dispuesto a irse a cualquier club para jugar más. Si salía, tenía que ser a otro club del primer nivel europeo. El problema era que, con su salario y su rendimiento en los meses anteriores, no le salió ninguna oferta de esas características, aunque se movió para buscarla", explica alguien que le conoce muy bien.

Ayuda psicológica

Kepa fue consciente de que necesitaba ayuda psicológica y se puso en manos de profesionales, mientras el Chelsea fichaba a Edouard Mendy para ser el portero titular del equipo. En enero de 2021, el club inglés cerró la etapa de Lampard y apostó por Thomas Tuchel, pero el entrenador alemán también apostó por el guardameta francés como titular, manteniendo a Kepa en el banquillo.

Durante ese tiempo, superada su ruptura sentimental con su anterior pareja, el portero vasco inició una relación con otra chica con la que se casará en los próximos meses. La propia pareja anunció su compromiso matrimonial el pasado mes de septiembre. "Llevó muy mal estar solo, en un piso muy grande para una sola persona. Su pareja es una chica estupenda que le ha permitido recuperar la tranquilidad para poder trabajar en recuperar su nivel", explican desde su entorno.

Su mayor dominio del inglés contribuyó a mejorar sus relaciones sociales y a expandir su círculo de amistades. Sin embargo, continuaba atado al banquillo. Todo cambió cuando, en septiembre de este año, el Chelsea despidió a Thomas Tuchel. El inglés Graham Potter le sustituyó en el cargo y uno de sus primeras decisiones fue propiciar el relevo en la portería. Dos años y medio después, Kepa volvía a ser titular en el Chelsea.

Excelente rendimiento

"Fue el premio a la fe que tiene en sí mismo y a todo el trabajo mental que hizo para recuperar su máximo nivel", afirman desde su entorno. Los datos avalan su buen rendimiento bajo palos: es el segundo portero de la Premier que menos goles encaja por partido (0,88), el tercero en porcentaje de paradas (76,5%) y también el tercero en porcentaje de partidos con la portería a cero (40,9%). Números que le han servido también para que Luis de la Fuente, que le conoció hace más de una década en la cantera del Athletic, cuando era un prometedor cadete, apostara por él como portero titular de la selección.

Ahora está por ver qué ocurre en un Chelsea que arrastra una mala temporada en la Premier, donde es undécimo a 17 puntos de las plazas de Champions. Lampard ha regresado como solución temporal y en su primer partido mantuvo su confianza en Kepa. También es previsible que lo haga este miércoles en el Santiago Bernabéu y no parece haber argumentos deportivos para que esa decisión se altere en lo que queda de temporada.

"Lo ha pasado realmente mal, pero ha salido adelante y ahora está recogiendo los frutos", sentencian desde su entorno. El portero más caro de la historia del fútbol vuelve a sonreír.